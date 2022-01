El paso de Luis Díaz por el Porto ya es historia. Como ya sucedió con otras figuras de la Selección Colombia, como Radamel Falcao García, Fredy Guarín, James Rodríguez o Jackson Martínez, el guajiro aprovechó de la mejor manera su paso por el club y ahora dio un salto importantísimo en su carrera.

Díaz fue anunciado este domingo como nuevo jugador del Liverpool de Inglaterra. Aunque aún no se han dado a conocer cifras oficiales de su transferencia, versiones de prensa aseguran que el club inglés cerró un trato por 45 millones de euros, más otros 20 millones en variables dependiendo de su rendimiento.

El mensaje de despedida de Díaz en redes sociales

El colombiano se despidió este domingo del equipo en el que actuaba desde mediados de 2019, al que llegó procedente del Junior de Barranquilla.



"@fcporto eres eterno para mi. A Dios gracias por traerme a un club que se convirtió en mi casa y la de mi familia. GRACIAS FC Porto, por que me llevo las mejores memorias de un Dragão repleto… el ruido, la emoción, el cariño y el apoyo incondicional, son sensaciones únicas que siempre recordaré!", escribió Díaz.



"Gracias, Presidente, por la apuesta en mí. Gracias, Mister, por lo que he aprendido. Gracias a mis compañeros, porque en el fútbol nada se puede solo. Gracias a la hinchada que siempre me alentó. A la ciudad de Porto por haberme recibido y por haber recibido mi regalo más grande, mi hija Roma, es y será la casa de mi familia. Gracias a mi esposa, mis padres y mi familia por ser el pilar que me ha sostenido estos años, a mi equipo de trabajo y todas las personas que creyeron en mí. Gracias. Me siento un dragón más y los llevaré en mi corazón azul y blanco", agregó.

Las cifras de Luis Díaz en su paso por el Porto

En los dos años y medio que Díaz jugó en el Porto, jugó 125 partidos, estuvo en la cancha 7,846 minutos y aportó 41 goles y 19 asistencias, sumando todas las competiciones oficiales.



Ganó una liga portuguesa, en la temporada 2019/20, y también logró una Copa y una Supercopa de Portugal. Ahora buscará nuevos títulos con la camiseta del Liverpool.



DEPORTES