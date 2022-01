Genial, maravilloso, mágico, fulgurante... los adjetivos quedaron insuficientes para confirmar con palabras lo que Luis Díaz hizo en la grama en el 2021. Si alguien lo dudaba. Si alguien no quería creer. Si alguien necesitaba pruebas de su consagración, todo quedó saldado y certificado a punta de golazos, unos en tierra y otros en aire, con cabriolas o con fina puntería, en el Porto y en la Selección Colombia, con sus gambetas de bailarín, sus zancadas de atleta y su sutil irreverencia. Así, Luis Díaz fue elegido por EL TIEMPO el futbolista colombiano del año.

Bestial, brillante, descomunal... seguimos en el intento de los calificativos, en este arsenal de flores para decir que este no fue un año cualquiera para Díaz. Fue un año especial. Su año. SU AÑO. 365 días inolvidables. 12 meses de inspiración. Un año que se acaba pero que sigue vigente para él. Un año en el que él fue el mejor; no el mejor de todos, pero sí el mejor de los nuestros, con su inagotable repertorio que lo puso a sonar en el fútbol mundial, porque si alguien no lo conocía o no lo tenía detectado, o no le creía lo suficiente, tuvo que hacerlo ahora.



(Lea también: Archivan investigación contra Unión Magdalena por el juego contra Llaneros)

Un año brillante ratificado en cifras

Facebook Twitter Linkedin

Las cifras de Luis Díaz en 2021 Foto: Infografía EL TIEMPO

También fue desequilibrante, intrépido, letal... Díaz acabó el año como el segundo máximo goleador de Portugal, con 12 tantos. Acabó el año como goleador de la Copa América de Brasil junto a un tal Messi, con 4 cada uno. Acabó el año en la mira de poderosos clubes, empezando por el Liverpool de Inglaterra. Acabó el año como el colombiano mejor valorizado en el mercado de transferencias, con un valor de 40 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt. Acabó el año incluido entre los 100 mejores futbolistas del 2021 para el prestigioso medio inglés The Guardian, fue 87. Acabó el año en el once ideal de jugadores suramericanos de la Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS) y en el once ideal de la Copa América. Acabó el año, además, nominado al premio Puskas de la Fifa por su golazo de chilena a Brasil. Y así, desbordado de elogios, embriagado de reconocimientos, Díaz acaba el 2021 y prepara su versión 2022.



También acabó el año con covid-19. No pudo jugar el jueves con el Porto, en un clásico contra el Benfica. El coronavirus fue lo único que pudo frenar su espléndida carrera. Se lo espera pronto en la cancha, para que haga del 2022 una prolongación de su 2021, como si su año no se acabara cuando se acaba, como si los días de su fulgor siguieran acompañándolo, como quien tiene un año que dura más de 12 meses.



(Además: Bolsa de jugadores del fútbol colombiano: todos los movimientos)

La Copa América, el momento cúspide de 2021

Alucinante, deslumbrante, exultante... Luis Díaz jugó la Copa América de Brasil, a mitad de año, en estado de lucidez. Cada pase, cada gambeta, cada gol llevaban su firma. El jugador que parece inofensivo rugió como un león en cada partido. Lo sufrió Perú, al que le hizo dos goles. Lo sufrió Argentina –la Argentina campeona–, a la que le hizo uno. Lo sufrió Brasil, la poderosa Brasil a la que le hizo un gol de otra galaxia. Un gol de museo, un Díaz como una esfinge en movimiento, volando en cabriola para vencer la resistencia de los locales en una irrepetible chilena. Ese partido no lo ganó Colombia, lo perdió 2-1. Quizá en otra galaxia, en la suya, ese gol valía por dos. No se merecía esa derrota.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Díaz recibe trofeo de goleador por Copa América en Barranquilla en un evento de la FCF. Foto: Vanexa Romero/EL TIEMPO

Y, además, fue el goleador del torneo, uno de los goleadores, junto a Messi. Díaz y Messi como grandes figuras de la Copa. Díaz y Messi sonando juntos, como música. Botín de Oro para ambos. A Díaz debieron darle el derecho, para que cada que lo mire recuerde en su reflejo la cabriola eterna de su golazo a los brasileños.



“Estoy muy contento por recibir este hermoso premio, es un orgullo poder recibirlo, jugar esa Copa de esa manera y estar entre los mejores. Para mí, siempre va a ser un orgullo, voy a seguir trabajando para conseguir más cosas y con los pies sobre la tierra. El gol que más me gustó fue contra Brasil por lo que significaba, fue uno de los mejores de toda mi carrera”, dijo Díaz cuando recibió el trofeo, y no se mentía, fue su mejor gol.



Pero además, Luis Díaz frotó la lámpara en la eliminatoria para el Mundial de Catar. Le hizo un gol a Perú (otra vez a Perú y ese es justo el rival que sigue) y otro a Chile. Se adueñó de su lugar en el equipo nacional y en la cancha, allá por la izquierda, donde todos lo conocen y nadie sabe cómo atajarlo. Allí donde habita desde casi siempre (de niño jugaba sobre la derecha), con su número 14 en la espalda de la camiseta de Colombia, y donde prepara, silencioso, sus carreras. Allí desde donde gira hacia el centro para perfilarse, como aprendió desde muy chico, para tener el panorama del arco y tirar la pelota lejos, muy lejos de cada arquero.



La Selección Colombia tuvo sus nebulosas, sobre todo en el ataque, donde en los últimos 4 partidos extravió el gol. Pero Díaz, que como todo futbolista tuvo sus altibajos, siempre fue un arma poderosa para la Selección, despertando incluso el temor y las precauciones de los rivales, que desde la última Copa América –cuando ya todos lo conocieron– se esmeraron por minarle sus recorridos, por acorralarlo, por no dejarlo ser.



(Le puede interesar: Falcao, descartado para el partido contra el Atlético de Madrid)

Díaz, el mejor jugador del Porto

Incansable, inatajable, indescifrable... Y ahí seguimos. Luis Díaz parece ser el Luis Díaz de siempre, pero no lo es. En la hierba luce inofensivo. Con sus silencios y su mirada flaca de siempre, esa con la que aparenta ser inocente. Y de repente, cuando el pitido del árbitro silba en sus oídos, Díaz se transforma, se arma de valor, de furia, de valentía. No distingue rival ni cancha. No calla, grita, grita con amagues. Encara con picardía, como si fuera a caballo, fiel jinete del balón, a desafiar al que tenga enfrente. Avanza esquivando piernas como quien evade mordiscos de perros rabiosos, atraviesa la cancha rompiendo el aire, y cuando encuentra el resquicio, el haz de luz, es cuando saca unos remates que nunca son predecibles ni fortuitos. Así es Luis Díaz en su mejor expresión. Así fue en cada gesta del 2021.



Categórico, insaciable, intratable... Díaz jugó 68 partidos en el año. Hizo 24 goles. 14 tantos los anotó con el Porto solo en la actual temporada, la que apenas va a medio camino. 12 goles y 4 asistencias en 15 partidos en la presente liga de Portugal. Dos goles en la Liga de Campeones, anotados al Milan, en Portugal y en Italia. 6 goles en el año con la Selección Colombia en 15 partidos. Nunca antes las cifras habían sido tan importantes para Luis Díaz.



En Portugal están fascinados con él. Lo disfrutan en cada partido porque presienten que no durará mucho tiempo más allí. Lo llenan de elogios, elogios que ya se repiten en cada jornada con las mismas frases por que qué más se puede decir de su año estelar. Díaz está en la mira de otros clubes, en los últimos meses se mencionó en la prensa al Bayern Múnich, al Chelsea, al Newcastle... Hoy se dice que irá a uno grande, quizá a Inglaterra, quizá el Liverpool.



El DT Jürgen Klopp, que lo sufrió en la Champions, parece que lo quiere. Pero los elogios van y vienen, de un lado al otro. El DT del Milan, Stefano Pioli, otro que lo padeció, dijo de él antes de enfrentarlo: “Me impresionó por su calidad y velocidad. Es un jugador al que hay que tener muy en cuenta”. La Fifa no se quedó atrás para exaltar el año de Díaz: “Las actuaciones de este hombre para el club y su país en 2021 han sido absolutamente impresionantes”. El diario The Mirror, de Inglaterra, le dedicó un editorial presionado al Liverpool para que se avispe y lo fiche: “Los cazatalentos de los Rojos también serán conscientes de las cualidades de Luis Díaz, porque todos los grandes clubes de Europa lo son”. Y así, cada quien, entrenadores, jugadores, exjugadores y periodistas hablan de él con emoción, por lo que transmite su juego: hacer del fútbol de élite el regreso a la infancia, a la calle, al picadito.



La prensa señala que es el mejor jugador de la liga portuguesa en la temporada, y que pronto se irá... Cuentan los días de Díaz. “Lo defino con una palabra: ¡fantástico!”, dice Joaquim Rita, quien es el periodista que vota en Portugal por el Balón de Oro y trabaja para Cadena SIC. “Tenemos que disfrutarlo mientras podamos porque el salto a un campeonato más destacado debería ser pronto”, dijo José Miguel Machado, del diario Récord.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Díaz, jugador del Porto. Foto: MIGUEL RIOPA / AFP

Ese es Luis Díaz, ese jugador que salió de un torneo de indígenas (por sus raíces wayús) directo al profesionalismo, al Barranquilla FC, al Junior, al Porto, y a la Selección. Es Luis Díaz pasando de los sueños de niño a las realidades del hombre que ya va para los 25 años (los cumplirá el 13 de enero). Es Luis Díaz flaquito como siempre, callado como siempre, pero más jugador, más futbolista, más crac, más... más...



Fenomenal, fantástico, estelar, humilde, sencillo, persona... Ahí vamos, descifrando en palabras cada gesto, cada gol, cada trote, cada festejo, cada amague en un año en el que además de hacerse estrella y poner su firma indeleble se hizo papá, porque nació su hija Roma, como para que no quede ninguna duda de que este era su año especial.



Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET