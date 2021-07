Así jugó Colombia: Díaz, la figura

Luis Díaz fue la figura de Colombia contra Argentina, partido semifinal de la Copa América 2021. Así jugó el equipo.

David Ospina. En lo suyo, salvando el arco colombiano. No tuvo nada que hacer en el gol de Argentina. El capitán cumplió con esta cita. Siete.



Le puede interesar: (Sin final: Colombia perdió en el desempate con Argentina en la Copa)



Daniel Muñoz. Cuando estuvo de lateral, cumplió. En la segunda parte fue a la zona de volantes y realizó un buen trabajo. De gran ayuda para la defensa. Seis.



Yerry Mina. Mejor a la ofensiva que a la defensiva. Un cabezazo suyo se estrelló en el horizontal. En su zona anotó el rival. Cinco.



Davinson Sánchez. No cubrió bien su sector en el tanto argentino. Sufrió cuando los delanteros se le asomaron. Esta vez quedó en deuda. Cinco



William Tesillo. Argentina entró mucho por su costado. Quedó en deuda en este encuentro. Fue cambiado para la segunda parte. Cinco.



Wílmar Barrios. Fue de los destacados. Un disparo suyo dio en el vertical. Bien en la contención, que es su primera labor. Sacó un balón de la raya y fue de los más productivos. Muchas ganas y buen fútbol. Siete.



Gustavo Cuéllar. Buen complemento con Barrios. Entre ambos se encargaron de anticipar a Lionel Messi. Tuvo un buen partido y se metió en la pelea por el puesto. Seis.



Juan Guillermo Cuadrado. En la primera parte fue más adelante y, como siempre, complicó por el sector derecho. En el segundo tiempo bajó a defender más. Donde juega, rinde y es líder de la Selección. Seis.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Guillermo Cuadrado, jugador de Colombia. Foto: EFE



Luis Díaz. Siempre desequilibró. Fue un permanente dolor de cabeza para Argentina, que casi no lo pudo controlar. Los rivales acudieron a la pierna fuerte. Se vio muy solo y anotó gol. El mejor del equipo, sin dudas, tras su desequilibrio en los 90 minutos. Ocho.



Rafael Santos. Mientras estuvo en el campo no se vio. En la función de delantero tuvo pocas opciones de figurar. Fue reemplazado. No tuvo un buen juego. Cinco.



Duván Zapata. Se vio ansioso, se enredó mucho con el balón, pero se le abona la lucha, el pundonor. Otro juego en limpio. Cinco.



Frank Fabra. Entró en el segundo tiempo y rápidamente se ganó la amarilla. Dejó dudas. Cinco.



Edwin Cardona. Gran pase, milimétrico para Díaz y el empate colombiano, tras un cobro sorpresa. Una vez más mostró su precisión en las asistencias. Seis.



Yimmy Chará. Con salidas rápidas, pero muy intermitente. No se metió en el partido y al final le faltó contundencia. Cinco.



Miguel Borja. No metió miedo y casi siempre fue anticipado por los defensas. Esta vez no fue solución adelante. Cinco.



Le puede interesar: (James responde a los que lo critican por no apoyar la Selección)



Deportes