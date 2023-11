Luis Díaz: el día que confesó su deseo de jugar en el Barcelona

El futbolista colombiano Luis Díaz estaría en la mira del Barcelona de España, según las últimas revelaciones de la prensa internacional. Aunque su presente es de felicidad en el Liverpool inglés, el club catalán no le es ajeno.

El gran momento que vive Díaz en Inglaterra lo ha puesto en la mira de otros equipos y ahora, según versiones de prensa, podría cambiar de club y pasar a otro gigante del fútbol mundial, el FC Barcelona.



Cabe recordar que el club catalán estuvo interesado en el colombiano, pero no pudo ficharlo por temas económicos: tenía que transferir a una de sus figuras de entonces y todo apuntaba a que el francés Ousmane Dembelé iba a dejarle el espacio a Díaz.



Sin embargo, Dembelé no aceptó irse del Barça y por eso Lucho no llegó a un club del que es hincha confeso.



Ahora, según el periodista Christian Martín, de DSports, la opción de que Díaz llegue al Barcelona podría reactivarse.

“En el Liverpool están esperando en algún momento del Barcelona una oferta por Luis Díaz. Sabemos que es confeso hincha del Barcelona, que le gustaría a él y su familia. Laporta lo quería traer pero los números no daban”, afirmó Martín.

¿Hincha del Barcelona?

Mientras Lucho se encuentra con la Selección Colombia, alistándose para el juego contra paraguay de este martes, y mientras crecen los rumores sobre su futuro, salió a la luz en redes sociales un video que muestra una veja entrevista que concedió el futbolista.



En ella, aunque se desconoce el contexto y época exacta, en un pregunta y respuesta el jugador, bastante joven, confiesa que le gustaría jugar en el Barcelona.



¿Barcelona o Real Madrid?, le pregunta el periodista, y Lucho responde con contundencia: "Barcelona".



Luego le consulta por su favorito, Cristiano Ronaldo o Messi, y Lucho responde que Lionel. Messi.



La siguiente pregunta es más concreta: ¿En qué equipo de Europa le gustaría jugar? Su respuesta fue, "Barcelona".

🤩 Luis Díaz, además de buenísimo, es del Barça.pic.twitter.com/PR0wqEyF64 — fermeiκer (@fermeiker) May 3, 2022

