Luis Díaz y el Liverpool rescataron este miércoles, en el último suspiro, una victoria importante ante el Newcastle, por la Premier League.

El guajiro fue titular, jugó los 90 minutos y tuvo al menos tres oportunidades de anotar.



Y aunque su desempeño estuvo acorde a la realidad del encuentro, algunas críticas por las opciones dilapidadas empiezan a llegar.



De hecho, aunque las estadísticas lo respalden a 'Lucho', ciertos medios no dejan de comparar su rendimiento con el del egipcio Mohamed Salah, así como en su momento se hizo esta semana con Sadio Mané.



Todo, en medio de un buen registro que Díaz tiene, pero sobre el que enfatizan que "de ninguna manera" se aleja de su competencia.



(No deje de leer: 'Shakira no ha sido la única persona engañada': Piqué, arrinconado por andanzas).

'De ninguna manera(...)'

Facebook Twitter Linkedin

Luis Díaz, en acción contra Newcastle. Foto: Peter Powell. Efe

"Luis Díaz está haciendo algo que solo Fernando Torres y Mohamed Salah han podido hacer en el Liverpool", es el titular de un artículo del 'Liverpool Echo' en el que se habla de una gran marca del guajiro.



“Desde su primera aparición en la Premier League en Anfield en febrero, ningún jugador del Liverpool tiene más goles en casa en la Premier League que Luis Díaz (6 en 10 partidos)”, señala dicho medio que apuntó Michael Reid, de 'Opta'.



Ese dato, el 'Echo' lo pone en contexto con los datos de Salah: "Es posible que (Reid) haya adivinado que Sadio Mane o Mohamed Salah liderarían al equipo en este sentido, y ellos también tienen seis goles en la liga en Anfield en este periodo", se lee.



Luego, apunta el redactor que los datos dicen que Díaz es tan solo superado por Fernando 'Niño' Torres.



“En la historia de la Premier League, solo Fernando Torres (9) ha marcado más goles en la Premier League en sus primeros 10 partidos como local con los Reds”, señala.



Sin embargo, a pesar del dato, la comparación con sus compañeros vuelve a ser patente: "Salah anotó seis goles en sus primeros 10 partidos de liga en casa con los Reds, mientras que Mane anotó cinco. Diogo Jota marcó cuatro veces, aunque cuatro de sus primeras seis apariciones en Anfield ocurrieron desde el banquillo".



Al final, el texto es certero: "Díaz podría estar segundo detrás de Torres , pero no ha estado muy adelante de la competencia, de ninguna manera".

¡TRIUNFO AGÓNICO DE LIVERPOOL! Desde un tiro de esquina, la pelota quedó bollando en el área chica y Carvalho puso el 2-1 definitivo a los 98 MINUTOS. Locura en Anfield.



📺 Mirá la #Premier por #StarPlusLA pic.twitter.com/WPcdo8dHKI — SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2022

Más noticias de Deportes

DEPORTES