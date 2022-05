Al ganar por la mínima diferencia en Newcastle (1-0), Liverpool y el colombiano Luis Díaz le siguen metiendo presión al Manchester City, en la pelea por el título de la Liga Premier.

Díaz se ha ganado un cupo en la titular del técnico alemán, Jurgen Klopp, pero el guajiro no se queda ahí y piensa en grande.



“Gracias a Dios que está corriendo todo bien, era lo que quería, venía a aportarle mi granito de arena al equipo. Se está dando bien, me están dando la confianza, tanto el cuerpo técnico como los compañeros. Desde que llegué me hicieron saber que era uno más de la familia y eso ayuda mucho. Lo que vengo haciendo es lo que me caracteriza”, dijo el colombiano.

¿Es factible cumplis las metas?

Luis Díaz ha sido clave para el club desde que llegó a Liverpool a principio de esta temporada, tanto, que es uno de los consentidos de Klopp.



Del partido contra el Newcastle, advirtió: “Faltó concretar, pero en lo general se hizo un grandioso partido, se sacó el resultado que es lo más importante. Era difícil, complicado, pero contrarrestamos lo que el equipo contrario hizo”.



Díaz la tiene clara y tiene los objetivos bien diseñados, trabaja para conseguirlos, al lado de sus compañeros en la escuadra. Ya ganó, por penaltis, la Copa de la Liga, al Chelsea.



“Lo más importante es la recuperación, recuperarse bien y mentalmente estar muy bien. Descansar día a día, juego tras juego, lo que se viene va a ser duro, se pueden conquistar los torneos que estamos jugando (Liga, FA Cup y Champions League). Peleamos por eso y vamos a dar todo por el todo para conseguirlo”, añadió.



