Luis Díaz, contundente sobre su futuro tras victoria de Liverpool en la Europa League

Luis Díaz sigue dulce con el gol, cada vez más participativo y determinante tanto en la Selección Colombia como en el Liverpool. Este jueves fue clave para conseguir la victoria 4-0 contra el LASK de Austria, en la Europa League.

El colombiano anotó el primer tanto y participó en el segundo. La amplia ventaja le permitió irse a descansar temprano: dejó el campo en el minuto 55. Su gol fue de cabeza, como los dos que le hizo a Brasil, algo que antes no era tan frecuente.



(Lea también: Teófilo Gutiérrez, sancionado por 'tocarle las nalgas a una mujer' en Tolima vs Cali)



“Últimamente me está yendo muy bien de cabeza, lo he ido mejorando también, es una faceta que ido mejorando durante mi carrera. Fue muy bonito, creo que no llegaba y me tiré de cabeza para colocarla donde la coloqué, Ayudar al equipo es muy importante”, dijo Díaz a ESPN.

¡LUCHO DÍAZ! El colombiano protagonizó un espectacular cabezazo para el primero de Liverpool vs. LASK en la #UELxESPN. pic.twitter.com/GBW6HZN9TM — SportsCenter (@SC_ESPN) November 30, 2023

El guajiro destacó el progreso en el juego del Liverpool, que comenzó con un rendimiento no tan bueno y que ahora parece encontrar su mejor forma.



“Venimos cada vez mejor, desde el comienzo de temporada se ha ido reflejando eso. El mister ha venido reflejando las variaciones también muy bien”, señaló.



Díaz quiere volver a ganar títulos con Liverpool. Ya obtuvo, en su primera temporada, la Copa FA, la Copa de la Liga y la Community Shield.



“Hemos demostrado que estamos para grandes cosas, que este año sea al revés del anterior, que quedamos en deuda. Tenemos un gran equipo, una gran familia, nos acoplamos cada vez mejor y esperamos que lleguen los títulos”, agregó el guajiro.

Facebook Twitter Linkedin

Cifras de Luis Díaz contra el LASK Foto: Sofascore

La frase con la que Luis Díaz dio a entender que no se va

Díaz ya dejó atrás el episodio del secuestro de sus padres, Luis Manuel Díaz y Cilenis Marulanda, y en estos días disfruta de su compañía en Inglaterra. Y dejó entrever que, a pesar de algunos rumores de cambio de equipo, su futuro cercano sigue estando en Liverpool.



“Estoy contento donde estoy, agradecido con todos. Estoy con mi familia, con los que más quiero y jugando al futbol”, concluyó.



DEPORTES

Más noticias de Deportes