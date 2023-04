Para Luis Díaz volver a la convocatoria del Liverpool, en el partido contra el Leeds (lunes, 2 p. m., TV de ESPN) después de seis meses ausente debe ser como estar ante un nuevo debut, como si fuera su primer día y estuviera entre los elegidos o como si apenas llegara al club inglés, con esas mismas expectativas, quizá con más nervios, pues se trata de volver después de una larga y tortuosa lesión.



Fue el 9 de octubre del año pasado cuando Luis Díaz chocó contra la pierna de Thomas Partey, jugador del Arsenal. Tras el choque, Luis quedó tirado en el pasto y tuvo que ser reemplazado. El técnico Jurgen Klopp fue a su encuentro, lo abrazó. Luego dijo, con gran incertidumbre: “No se ve bien...”.

La primera información que llegó desde Inglaterra indicó que Díaz presentó una distensión en uno de los ligamentos de la rodilla, y que no debía ser operado. Klopp lo esperaba de vuelta hacia diciembre. Luis estuvo unos días en Colombia, y de regreso, cuando todo parecía ir bien para su pronta reaparición, sufrió una recaída de la lesión durante un entrenamiento del Liverpool en Dubái. Y ahora sí, lo que se temía: al quirófano. Luis Díaz viajó a Inglaterra y se operó. Su esposa publicó fotos tras la cirugía con un mensaje optimista: “Luis, te veremos levantar más fuerte”.

La cirugía

Luis Díaz, el día que se lesionó contra el arsenal. Foto: Robin Jones. Getty Images

EL TIEMPO conoció detalles de la lesión que tuvo Luis y que lo mandó al quirófano y a una larga recuperación. Luego de retornar a prácticas tras su primera lesión –al parecer precipitadamente–, el futbolista tuvo una segunda lesión en la que se rompió el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.



Le hicieron una reconstrucción del ligamento y, según supo este diario, un procedimiento llamado internalbrace, que consiste en un aumento sintético con sutura para reforzar la reparación. La cirugía estuvo a cargo del doctor Andy Williams, ortopedista de gran prestigio, experto en lesiones de ligamento y conocido por tratar a muchos deportistas, entre ellos futbolistas de la Premier League.

Familia de Luis Diaz. Foto: Luis Dïaz

El paso siguiente de Luis era iniciar el proceso de recuperación. ¿Cómo? El médico colombiano Germán Ochoa, experto en lesiones de rodilla, explica en qué consiste esta etapa para un deportista operado del ligamento colateral medial.



“El protocolo de rehabilitación consiste en la ganancia de la movilidad articular, el reforzamiento muscular, la coordinación propioceptiva (percibir la ubicación, el movimiento y la acción de las partes del cuerpo): es un protocolo juicioso. Entre el momento en que le dan de alta y la competencia hay un periodo llamado readaptación deportiva, que, según entiendo, ya lo cumplió, y tuvo trabajos de campo, con una mejoría notoria. Al cumplir los tiempos de cicatrización y los protocolos de rehabilitación y readaptación deportiva, ya debe estar apto para la competencia”.



Los peores pronósticos decían que para esta temporada el futbolista no volvería, pues se trata de una lesión que en promedio demora seis meses –según explica el médico Ochoa–. Otras versiones de prensa indicaban que Klopp lo esperaba para el juego de vuelta de octavos en Champions League el 15 de marzo, lo cual no se dio.

Mientras tato, Díaz seguía su proceso. En este proceso Luis no solo trabajó con los servicios médicos del Liverpool. A su equipo se unió el especialista portugués Mario Simoes, a quien conocía desde su etapa en el Porto.



El 16 de febrero Díaz volvió a correr junto al entrenador David Rydings, de acuerdo con la publicación del Liverpool en redes sociales. El 30 de marzo ya volvió a entrenar con el equipo. El día cero se acercaba. Klopp, mientras tanto, iba dando pistas sobe su regreso. Que ya casi, que le falta un poquito, que ahora sí, que mejor no, que para el partido contra el Leeds, o sea este lunes, ya está al ciento por ciento, eso dijo desde hace una semana y lo ha reiterado en los últimos días, aunque ayer prefirió ser prudente: “Está absolutamente bien, no perdió sus habilidades, eso es bueno, pero, como dije, tenemos que ver cómo, paso a paso, podemos traerlo de vuelta al equipo”.

La hora cero

Salah, Núñez y Díaz, jugadores de Liverpool. Foto: FE/EPA/Peter Powell e Instagram de Liverpool

¿Díaz se demorará en ser lo que era? ¿Es real eso de que vendrá más fuerte? ¿Cuánto tiempo será lo prudente en cancha? ¿Será titular hoy? ¿Quizá no juegue?

Se va a demorar un tiempo en retornar a su nivel previo a la lesión, porque hay un temor obvio que se llama kinesiofobia, que es el temor de los deportistas al retorno a la competencia y de impacto. FACEBOOK

TWITTER



El médico Germán Ochoa habla desde la experiencia sobre lo que puede venir para el jugador colombiano: “Se va a demorar un tiempo en retornar a su nivel previo a la lesión, porque hay un temor obvio que se llama kinesiofobia, que es el temor de los deportistas al retorno a la competencia y de impacto. O sea que hay que tener paciencia un tiempo para que él vaya adaptándose de manera gradual, escalonada y progresiva, y retornar de manera adecuada a la competencia”, analiza.



En Inglaterra hay un clima de confianza por el retorno de Luis. Sin embargo, también son prudentes. Ed Aarons, periodista de The Guardian, opina:



“Creo que hay muchas esperanzas de que Díaz pueda darle algo al Liverpool que le ha faltado toda la temporada cuando regrese. Pero sé que Klopp querrá tomarse su tiempo para facilitar su regreso al equipo después de tanto tiempo fuera, por lo que pueden pasar algunas semanas antes de que regrese a la alineación titular”, le dice Aarons a EL TIEMPO.



La hora cero ya llegó. Luis Díaz está de vuelta y el Liverpool lo necesita, así como la Selección Colombia, que espera que vuelva a coger su ritmo y su confianza.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

