Aunque ya no esté Sadio Mané en las filas del Liverpool, los dirigidos por Jürgen Klopp siguen siendo fieles candidatos a llevarse el título de la Premier League que está por empezar.

Una pelea más que apasionante fue la que brindaron en la temporada recientemente finalizada. Sin embargo, el Manchester City fue el que se llevó el título.



Con el nuevo tridente compuesto por Darwin Núñez en el centro del ataque, Mohammed Salah por la derecha y Luis Díaz por la izquierda, además de un mediocampo con Thiago Alcantará, Naby Keïta, Jordan Henderson, y su defensa liderada por Virgil van Dijk, los 'Reds' buscan hacerle frente al Manchester City como candidatos a llevarse la copa en esta temporada que viene. De hecho, la supercomputadora del diario 'The Mirror' los respalda en su favoritismo a quedarse con el campeonato.



(Le recomendamos: Gustavo Petro responde con firmeza: ¿habrá Fórmula 1 en Barranquilla?).

'Luis Díaz será campeón'

Facebook Twitter Linkedin

Luis Díaz celebra gol con Liverpool. Foto: AFP

La supercomputadora del diario en mención predijo el campeón de la temporada 2022-23, además de los descensos y los clasificados a copas europeas. Para el dispositivo, el Liverpool de Luis Díaz tiene un 70% de posibilidad de ser campeón de la Premier League.



De acuerdo con 'The Mirror', Manchester City será el otro equipo que dispute el título.

No tiene dudas la supercomputadora en que ambas escuadras tendrán el 100% de chance de clasificar a la Uefa Champions League, y dan al Arsenal con un 59% de llevarse otro cupo a la Champions.



A pesar del esperanzador pronóstico, la Premier League empieza el sabado 6 de agosto. Hasta entonces no se sabrá si Liverpool logrará empezar con pie derecho el camino al éxito liguero que no llegó en la temporada pasada.

Más noticias

DEPORTES

*Con información de Futbolred