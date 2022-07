Luis Díaz ha destacado siempre por su buen humor y compañerismo. A donde va, el atacante guajiro, hoy en el Liverpool, deja huella por su personalidad.

A pocas semanas de que 'Lucho' regrese a competencias con el equipo inglés, sus amigos en Colombia no dejan de recordar los grandes momentos que han vivido.



En estos días, José Luis Chunga, portero que ha sido llamado a la Selección Colombia, fue el último en hacerlo. Y con un singular video de lo que los internautas han llamado el 'Yo me Llamo del Junior de Barranquilla'...



Luis Díaz, 'en modo Amparo Grisales'

El guajiro siempre ha destacado por su buen humor. Foto: Capturas de pantalla @josechunga12

Según se ve en el video compartido por el arquero Chunga, Luis Díaz fue partícipe de un singular 'concurso' en la época en que compartían en el Junior de Barranquilla.



De manera divertida, junto a Willer Ditta, hoy en Argentina, y Gabriel Fuentes, quien permanece en el 'tiburón', Lucho se ubicó de espalda como si estuviese en el concurso 'La Voz'. Sin embargo, por lo que ocurría detrás suyo, parecía que era jurado de 'Yo me llamo'.



En el registro se le ve a Chunga cantar 'Loco', de Pipe Peláez, muy similar al estilo original.



En el ejercicio de valorar su talento, 'Díaz' hizo las veces de jurado y realizó el ademán de oprimir el botón de 'La Voz' para llevar a Chunga a su equipo.



El abrazo entre el arquero y el delantero: la 'señal' de que lo habría elegido.

La voz junior? JAJAJAJA Luis Díaz de jurado y todo, que grandes JAJAJAJAJA @bandejitapaisaa pic.twitter.com/CrfLVhhTuo — Karolyn 🇨🇴 I'm girl (@Karolyn13340091) July 7, 2022

