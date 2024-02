Luis Díaz, emocionado, le dedica el título con Liverpool a sus padres

El futbolista colombiano Luis Díaz volvió a celebrar este domingo con el Liverpool, al conquistar el título de la COpa de la Liga, en la final disputada contra Chelsea en Wembley.

El jugador colombiano fue protagonista en esta nueva conquista de los Reds, ratificando su gran momento.

Luis Díaz y su festejo contra Luton Town.

Con suspense, a un minuto de otra tanda de penaltis, pero de forma merecida, el Liverpool vuelve a levantar un trofeo que ya ganó hace dos años contra el mismo rival. Esperar goles era poco más que una utopía, con los precedentes anteriores, las finales de Copa de la Liga y FA Cup de 2022, ambas acabadas en la tanda de penaltis tras sendos 0-0.



A Luis Díaz le tocó ponerse el overol para trabajar por su equipo en el mítico estadio de Wembley, en Londres. El guajiro, que fue titular en el cuadro de Jürgen Klopp, tuvo que comandar el ataque de Liverpool tras las ausencias del uruguayo Darwin Núñez, el egipcio Mohamed Salah y el portugués Diogo Jota.

Para sus padres

Luis Díaz

Luis Díaz habló al final del partido en Sky Sports Football y aprovechó para dedicarle el trofeo a sus padres. Se sabe que su papá, Mane Díaz, lo acompaña en Inglaterra en cada partido y así mismo celebra sus triunfos.



"Es un partido de buenas expectativas, grandioso. Creo que estos partidos se juegan así, estábamos preparados para estoy se hizo bien. Se jugó el todo por el todo, fue muy físico. Gracias a Dios se nos dio el partido", dijo Lucho sobre el juego.



Díaz habló luego de las ausencias que sufrió Liverpool para este partido: "El mister preparo bien el juego, fuimos al campo de juego a demostrar que queríamos la final. Tuvimos bajas pero lo afrontamos bien. El que juega lo hace bien y esto no acaba acá, hay que prepararnos para lo que viene porque hay muchos partidos mas".



Después, el colombiano tuvo una dedicatoria especial para sus papás: "Muy feliz y agradecido con Dios por estar levantando esta Copa y tener a mi familia acá disfrutando de ella. Estoy contento de que mis padres estén acá porque todos saben que tuvimos momentos difícil. Estamos Para afrontar los grandes retos que nos propone la vida. Estoy demasiado contento, agradecido con el equipo, el entrenador, quienes en ese momento difícil me apoyaron y me hicieron ver bien. Se lo dedico a mis papás que son lo más importante para mí", dijo.



