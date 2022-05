Luis Díaz parece que tuviera un mundo de experiencia en el Liverpool, pero apenas acaba de llegar hace menos de cuatro meses. Sin embargo, su adaptación ha sido tan rápida que ya es un jugador clave en el equipo y este martes, aportó un golazo para ayudarlo a llegar a la final de la Liga de Campeones.

El guajiro, en declaraciones a ESPN, habló de lo conseguido con el Liverpool y del panorama con la Selección Colombia, que no irá al Mundial de Catar y que ahora deberá pensar en la Copa de 2026.



De dónde sale tanto desparpajo. “Eso es de mis raíces, me crie jugando al fútbol en mi pueblo, mi tierra natal, son mis características, siempre lo he tenido, he inculcado varias cosas para el juego que tengo hoy en día. Hay que seguir trabajando para conseguir muchas más cosas”.

La alegría de Díaz por el momento y la clasificación

Cómo vive el momento. “Es mi juego, lo que me caracteriza. Cada partido es una nueva revancha, siempre salir a buscar más. Sé lo que cuesta, tengo que aprovechar cada instante, cada momento, cada minuto que me da el cuerpo técnico, porque para eso estamos, para ayudar al equipo y sentirnos bien”.



La adaptación al Liverpool. “Grandioso lo que me han acoplado, cada integrante del cuerpo técnico, así como el míster. Mis compañeros han sido importantes para acoplarme. Estoy feliz, debo seguir trabajando de la misma manera, con los pies sobre la tierra y descansar ahora”.



El cansancio de final de temporada. “El descanso va a ser mucho mas importante para lo que se viene. Cuando llegamos a una instancia de esas, eso se borra totalmente y sabemos que es una final. En las finales se olvida el cansancio, se juega, se corre, se lucha por ganarla y eso es lo que vamos a hacer nosotros”.



La opinión de Díaz sobre el futuro de la Selección

¿Se siente líder de la Selección para lo que viene? “Yo creo que la agarro como todos, la responsabilidad viene siendo de todos los que somos seleccionados. Estando acá hoy en día, jugando en Liverpool, me daría, no sé cómo llamarlo, sentirnos al mando, de que puedo liderar una selección de mi país, con huevos, con las ganas de querer ir. Será un reto nuevo, sé que vamos a conseguirlo y vamos a trabajarlo”.



DEPORTES