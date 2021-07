‘Siempre quise estar en la Selección y hacer las cosas bien’: Díaz

Luis Díaz fue clave en el andamiaje del grupo de Reinaldo Rueda, en una Selección Colombia que logró el tercer puesto en la Copa América de Brasil 2021, con dos golazos suyos en el triunfo 3-2 sobre Perú.

Pensamiento. Muy agradecido y contento por todo lo que se ha venido dando, siempre quise estar acá ganando con la selección.



El gol. Una felicidad porque siempre quise estar en la Selección y hacer las cosas bien. Es un orgullo.



Lo que le queda. Muchas cosas y positivas. Rescato la unidad y la alegría del equipo, clave para construir una buena familia.



Los premios. A casa, los llevo a Barranquilla, por ahora. No sé si los lleve al pueblo. Contento y feliz, ojalá cosechando triunfos.



El hijo. Se me dio esa bendición de ser papá. No puedo decir cómo se va a llamar. Gracias por el apoyo, seguiremos dando el máximo.



