‘No sé qué decisión se deba tomar ahí’: Luis Díaz

Luis Díaz anotó un golazo. Corría el minuto 10 de la primera parte y de media chalaca venció el arco de Brasil, en la derrota colombiana, 2-1, con el local, en la Copa América 2021.

El partido. La derrota nos sabe amargo. Hicimos un gran juego. Sabíamos que era difícil, pero contrarrestamos las ideas de ellos, nos paramos bien, era un juego en equipo y me gustó.



El gol. Me da tranquilidad, porque el equipo se paró bien, eso nos queda, esa es la imagen que nosotros debemos analizar.



La polémica. Es una jugada complicada. No sé qué decisión se deba tomar ahí. Ya pasó, hay que pensar en lo que se viene.



