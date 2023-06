Luis Díaz no estaba con la Selección Colombia desde septiembre del año pasado. Luego, una lesión de rodilla en un partido contra el Arsenal lo sacó de las canchas durante seis meses.

Ahora, con la ausencia de James Rodríguez y Radamel Falcao García, los dos goleadores históricos de la Selección, el delantero del Liverpool se convierte en el referente de ataque del equipo de Néstor Lorenzo para los dos últimos amistosos contra Irak y Alemania, antes de la eliminatoria para el Mundial de 2026.

Díaz dio, junto al técnico Néstor Lorenzo, una conferencia de prensa en Valencia (España), donde este viernes la Selección jugará contra Irak, a la 1:45 de la tarde. Estas fueron sus principales frases:

Luis Díaz, en entrenamiento de la Selección Colombia.



El regreso. "Muy contento, un privilegio para mí volver al a Selección. Estar representando al país me hace muy feliz, siempre pendiente de cuando estábamos jugando. Creo que se han ganado muchísimas cosas a medida que nos vamos conociendo, no solo con los jugadores sino con el cuerpo técnico. Cada compañero se va acoplando, por ahí va el camino".



El relevo generacional. "Bien, los que han venido llegando a la Selección se han venido acoplando de muy buena forma. Todos hacemos parte del grupo, el profe está viendo a todo el mundo, entonces creo que se está haciendo bien, ya se vio que cada día estamos mejorando más, se acoplan al grupo y eso es bueno para la Selección, cada quien sabe lo que tienen que hacer cuando viene".



La lesión. "Venía haciendo un proceso magnifico, estaba muy feliz con lo que estaba haciendo. La lesión fue muy fuerte para mí, pero supe salir, me motivé muchísimo más, trabajé muchísimo más para poder jugar al fútbol y estar en la Selección, Haré lo que venía haciendo desde el principio, aportar a la Selección y a mis compañeros. La unión hace el equipo".

Los objetivos. "Vamos a tratar obviamente de meternos al Mundial, es uno de los grandes objetivos que tenemos, es más cercana la Copa América. Vamos a buscar cada partido a ganarlo, venimos a eso, sacar los tres puntos y comenzar una eliminatoria muy bien, hace parte un punto importante para estar un poco más allá del objetivo. Creo que no se nos pasa por la cabeza no estar en ese Mundial".



DEPORTES

