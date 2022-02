En Luis Díaz todo es velocidad, como su juego, como su desparpajo con la pelota. El viernes llegó a Liverpool, llegó como el nuevo, hubo abrazos y sonrisas, tuvo su primer entrenamiento, y ayer ya estaba en la cancha, jugando, corriendo, driblando, metiendo una asistencia de gol, robándose los primeros aplausos de la afición, todo veloz, todo muy rápido, como es todo en él.

El 'debut soñado'

Luis Díaz. Foto: AFP

Díaz no necesitó eso de la adaptación, eso de ponerse a punto. Ese discurso no va con él. Pudo esperar este partido de la FA Cup contra el Cardiff en la banca, mientras se cogía algo de confianza, o en la tribuna, pero es que a este futbolista no le gusta esperar, para qué, si lo que tenía en frente era la cancha y la pelota y la posibilidad de su estreno en Anfield. Su nuevo DT, Jürgen Klopp, parece ilusionado, por eso no lo dudó, lo llamó en el segundo tiempo para que se alistara, y Díaz, con su nueva indumentaria roja, guantecitos negros en las manos y la mirada sencilla de siempre, se paró en la raya de sustituciones.



(No deje de leer: Lionel Messi, cada vez más sólido en el Olimpo: superó el récord de Pelé).



Iban 57 minutos, reemplazó a su compañero Jones, entró, se agachó y tocó el césped inglés, como quien lo toca para cerciorarse de que no es un sueño. Se santiguó, como lo hace siempre, cerró los ojos como quien ora, mientras trotaba hacia la cancha con las manos señalando el cielo. De fondo, el estruendo de aplausos le daban la bienvenida. Aficionados que lo esperaban de pie. Y Todo así, todo tan rápido. Díaz se despertó del sueño, abrió los ojos y ya estaba en la cancha, siendo el primer colombiano que juega con esa pesada camiseta.



(Puede leer: Así fue el doblete de Alfredo Morelos en la goleada del Rangers de Escocia).



Y de inmediato, Díaz sacó su repertorio, para que nadie se defraudara, para que a nadie le quedara dudas. Una embestida veloz le permitió robarle la pelota a un rival, que no lo vio o que no lo sintió; lo desarmó como a un niño, avanzó pegado a la última raya y metió un pase atrás, el público de pie, Klopp alistando el grito, la defensa rival desconcertada, todo Colombia mirando la pantalla, Diego Jota no pudo definir, quizá no esperaba semejante osadía de Díaz, lo tomó por sorpresa, la pelota lo tocó y quedó en los pies de Takumi Minamino, que venía de atrás, atento a la jugada, y metió su remate para anotar el segundo gol del Liverpool, y corrió a un costado a celebrar, pero las miradas no recaían en Minamino, sino en ese colombiano que gestó el gol, que dejó muestras de su habilidad.

Abrazo y susto

Un nuevo abrazo le dio Klopp a 'Lucho' en su debut. Van dos en menos de 48 horas. Foto: @LiverpoolFC, AFP

Colombia vibró con esa anotación del Liverpool, porque Díaz genera eso, tiene ese carisma que hace que el país quiera que le vaya bien en la Premier League. Su pase genial inundó de inmediato las redes sociales. Sus estadísticas indican que jugó 38 minutos, acertó un 95 por ciento de sus 20 pases, tocó la pelota 36 veces. Jugó sobre la izquierda, como era de esperarse, desde donde hace estragos.



Solo hubo un momento de angustia, un tinte de drama para el debut soñado. Fue cuando Díaz cayó al suelo y recibió un pisón en la rodilla. Duró unos instantes allí tirado, lamentándose, mientras la cara de Klopp se llenaba de terror. Solo fue una falsa alarma. Díaz se puso en pie y siguió con lo suyo. “Está magullado en la rodilla. Tiene su primera asistencia y tiene su primera cicatriz. No creo que sea grave. ¡Bienvenido a Inglaterra!”, indicó el DT al final del partido que Liverpool ganó 3-1, aliviado.



(Además: Colombia terminó cuarta en la Copa América de futsal).



Klopp lo arropó al final con otro afectuoso abrazo, fuerte, más fuerte que el que le dio en la sede del club el día que se conocieron. Y Díaz se aferró a él, como quien abraza a alguien que conoce hace mucho.



“El gol que le planteó a Taki fue absolutamente increíble, presión alta, contrapresión, me encanta, luego Taki lo remató”, dijo el alemán.



Y la prensa inglesa lo llenó de elogios. “El colombiano tardó solo 10 minutos en hacer sentir su presencia en Merseyside. No habría un gol de debut para el hombre de 49 millones de libras esterlinas después de reemplazar a Curtis Jones poco antes de la marca de la hora. Pero eso no importó, ya que jugó un papel decisivo en la reserva del lugar del Liverpool en la quinta ronda de la Copa FA”, registró el diario Liverpool Echo.



(Lea también: Sebastián Montoya: lo que viene tras su éxito en Asia (José Clopatofsky)).



En The Mirror, uno de los diarios más leídos en suelo británico, se refirieron justamente a la escena del golpe. “Algo positivo para Klopp habrá sido ver a Díaz sin reparos en caer profundo para mostrar a sus compañeros de equipo, ya que buscaban quitarle el aguijón a cualquier idea que Cardiff tuviera de montar una remontada. Entonces hubo preocupación por Díaz después de que yaciera en el césped con una mueca de agonía después de haber sufrido una fuerte caída después de intentar un cabezazo”.



El estreno fue veloz, como la jugada que Díaz gestó para el gol. Así arrancó su etapa en el Liverpool.

PABLO ROMERO

