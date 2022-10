El colombiano Luis Díaz y el uruguayo Darwin Núñez son dos de los delanteros del Liverpool y han hecho una buena amistad.

Díaz y Núñez han compartido mucho en el club, aunque poco en el campo de juego, pero sin duda son dos de los jugadores importantes de la plantilla del técnico, Jurgen Klopp.



El uruguayo hizo una revelación hace poco sobre Díaz, aunque el tema no era el fútbol, sino la música.

¿Cómo le va en el canto?

Contó Darwin Núñez que en uno de esos momentos de relajamiento en el equipo se pusieron a cantar, pero el que despertó gran admiración fue el guajiro.



“Fue cuando llegué al equipo, fue en la presentación. Me dijeron que tenía que cantar, pero no encontraba una que me supiera. Estaban los brasileños que me empujaban y Díaz”, relató el delantero.



“Le puse ritmo, estaba Luis Díaz, me agitaron. Díaz, nooo, del carajo, si no fuera futbolista podía haber sido cantante”, sentenció Darwin Núñez.

“Si no fuera Futbolista, sería cantante” 😂. Darwin Núñez sobre Lucho Díaz. pic.twitter.com/6pja2P4qyP — Víctor Romero (@SoyVictorRomero) October 28, 2022



