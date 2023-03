El colombiano Luis Díaz sigue ausente en el Liverpool, mientras se recupera de la lesión de rodilla que lo sacó de las canchas desde octubre y de la cual fue operado.

Este viernes, el técnico Jurgen Klopp dio novedades sobre la salud del jugador colombiana de cara a su reaparición.

¿Díaz, para cuándo?

Thiago Alcántara y Luis Díaz continúan de baja y no podrán volver a los terrenos de juego este fin de semana contra el Bournemouth.



Díaz, que lleva de baja desde octubre por una lesión en la rodilla, se ha ejercitado en el gimnasio en los últimos días y aún no ha podido reintegrarse con el grupo en los entrenamientos, por lo que no estará contra el Bournemouth y es muy difícil que llegue a la vuelta de octavos de final contra el Real Madrid.

"Espero que Luis pueda empezar a entrenar la semana que viene o después del parón internacional", dijo Jürgen Klopp este viernes en rueda de prensa.



El partido contra el Madrid era anunciado como gran posibilidad para que el colombiano regresara, este es el 15 de marzo, por lo que tampoco sería su turno.



Thiago, que sufrió hace varias semanas una lesión en el flexor de la cadera, tampoco ha podido incorporarse a los entrenamientos con el grupo y seguirá varias semanas fuera.

A estas bajas se une la del central Joe Gomez, del que Klopp espera que pueda volver a los entrenamientos a principios de la semana que viene.



