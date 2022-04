Con cada día que pasa Luis Díaz demuestra que es el gran fichaje del Liverpool para esta temporada. El rendimiento de 'Lucho' con la camiseta 'red', en menos de tres meses, ha sido destacado por su técnico, sus compañeros, la prensa y las grandes leyendas del fútbol inglés.

En estos momentos, el equipo del guajiro está en la lucha por convertirse en el único equipo británico que se queda con los cuatro grandes torneos: la FA Cup, la Premier, la Champions y la Copa de la Liga. En esa meta, Díaz ha sido fundamental.



Para lograr la gesta, Liverpool debe mantenerse firme en su nivel durante varias semanas, pues la agenda es cada vez más apretada.



Estos son los partidos imperdibles que vienen para 'Lucho' y el Liverpool.



(Le puede interesar: Freddy Rincón: la llamativa razón por la que estaba en casa de Harold Saa).

Momentos clave para el Liverpool

Facebook Twitter Linkedin

Luis Díaz. Foto: EFE

Premier League

Domingo 24 de abril:10:30 a.m., Liverpool vs. Everton. ESPN



Champions League - Semifinal

​Miércoles 27 de abril: 2 p.m., Liverpool vs. Villareal. ESPN.



Premier League

Sábado 30 de abril: 6:30 a.m., Newcastle vs. Liverpool. Star+



Champions League - Semifinal

Martes 3 de mayo: 2 p.m., Villareal vs. Liverpool. ESPN



Premier League

Sábado 7 de mayo: 1:45 p.m., Liverpool vs. Tottenham. ESPN



Premier League

Martes 10 de mayo: 2 p.m., Aston Villa vs. Liverpool. ESPN

FA CUP - Final

​Sábado 14 de mayo: 10 a.m., Chelsea vs. Liverpool. ESPN



Premier League

Domingo 22 de mayo: 10 a.m., Liverpool vs. Wolverhampton. ESPN



(Puede leer: Reinaldo Rueda ya tendría ofertas para dirigir: estas son sus opciones).

DEPORTES