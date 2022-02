Y un día iba a llegar su primer festejo de gol en el Liverpool. Y no tardó mucho. Fue muy rápido. Lleva apenas cuatro partidos y listo, primer gol. Luis Díaz se estrenó como goleador con esa camiseta roja, un tanto emocionante por ser suyo, por su calidad, por su efusivo festejo, por su alegría, por la narración del famoso narrador Bambino Pons en la TV, porque los hinchas en el estadio lo ovacionaron y porque, además, fue con victoria, 3-1 contra el Norwich en la Liga Premier. Partido redondo, soñado.

Quedará en los registros que el 19 de febrero de 2022 Luis Díaz se estrenó con gol en la Liga Premier, que es el primer colombiano que anota un gol con esa pesada camiseta. Y que no fue un gol normal, que no se lo encontró, que no fue un regalo ni una casualidad, sino que fue un gol de los suyos, de los que sabe hacer, de los que domina.



Fue un pase rastrero, preciso pero con fuerza, pase largo que nació en la pierna de Henderson, que vio que Díaz desalojaba la punta izquierda donde casi siempre habita –aunque ya no tanto–, para merodear en el corazón del área, como si fuera el ‘9’, y Díaz, como si llevara años jugando junto a Henderson, le insinuó su movimiento, bastaría una mirada lejana para que la pelota fuera a esa zona donde el colombiano llegó en libertad, con espacio, con panorama para recibir el pase teledirigido, dar dos pasitos en su trote y ver de manera veloz que el portero Angus Gunn salía a su encuentro, como una mancha vestida de azul fosforescente que no lo encandiló, y Díaz, genio y figura, definió con soberbia sutileza, un toquecito de zurda: no fue remate, fue caricia, y la pelota fue a la red.

A ritmo del Bambino

Fue el tercer gol del Liverpool, iban 80 minutos, y mientras Díaz corría y se lanzaba de rodillas hacia el costado de la cancha para que todo Anfield lo siguiera y lo mirara y lo admirara, el narrador Pons le ponía música al tanto, al festejo, y a la repetición del tanto en la TV, y decía –y cantaba–: “Goooooool de lui-si, de lui-si, de lui-siii-to, lalalalalala; fue lui-si, fue lui-si, fue lui-siii-to, lalalala...”, esa canción que pertenece a la legendaria banda The Beatles, y que Pons suele usar para decorar las gestas de la cancha, como esta.



Y mientras tanto, como si los hinchas de los Reds escucharon al Bambino por los altoparlantes del estadio, aplaudían y como que bailaban en esas tribunas al ritmo de esa pegajosa tonada. Al ritmo de Luis Díaz.



Y sus compañeros fueron a su encuentro, y lo abrazaron, y lo palmearon, y le tocaban la cabeza, y Díaz, con la mirada entre extasiada e inocente, pero a la vez con picardía, como de quien no se lo cree, repartió abrazos para todos, que serán los primeros de muchos abrazos, seguro. Y claro, miró al cielo, una mirada de ojos cerrados, con los dos índices señalando allí arriba, como hace siempre que hace algo notable en la cancha, como quien agradece por un don.

El resto del partido es anécdota. Pero habrá que decir que Díaz arrancó de titular, lo que ya significa mucho en ese plantel plagado de estrellas; que compartió ataque con dos monstruos llamados Mané y Salah, que a propósito hicieron los dos primeros goles del Liverpool, que empezó perdiendo. Y que Díaz jugó 89 minutos, casi 90. Y si salió fue solo un gesto del DT Jürgen Klopp, para que los hinchas prolongaran sus aplausos.

Luego del partido, y seguramente con la emoción del gol, el jugador colombiano dejó un breve mensaje en su cuenta de Twitter. Lo curioso es que lo hizo en inglés, idioma que empieza a aprender, tras su llegada a Inglaterra.



"Very happy to score my first goal at my new home (Muy contento de marcar mi primer gol en mi nuevo hogar)", escribió Díaz.



Así que en Liverpool todos están felices con Díaz, ese fichaje que llegó del Porto cargado de goles y de sueños y de ímpetu, porque lo tiene. Al final del partido Klopp volvió a hablar de Díaz, de lo que muestra en tan poco tiempo: “Fue un trabajo duro para él hoy. Fue complicado. Permanecer en el juego. Muestra una calidad real. Es un talento sobresaliente y un jugador realmente bueno. Debería estar feliz”, dijo Klopp, y claro, Díaz está feliz.



Ya van cuatro partidos con esa camiseta, una de FA Cup, cuando debutó e hizo una asistencia, uno de la Champions y dos de la Liga Premier. Ahí va Luis Díaz, ratificando en cada oportunidad que llegó a Inglaterra para triunfar, para hacer goles, para que Pons los cante, para que Liverpool y Colombia los celebren.

