Luis Díaz y el Liverpool lograron este sábado su primera victoria de la temporada en Anfield contra el Bournemouth (9-0), igualando el récord de mayor victoria en la era Premier League.

Y aunque Luis Díaz fue pieza fundamental de la hazaña, al marcar el primer y último tanto del compromiso, este martes amanece con duras críticas a su figura.



De hecho, le hablan con un tono algo severo en comparación a como suele ser tratado por la prensa.



"Luis Díaz necesita parecerse más a Sadio Mané", se lee en la prestigiosa cadena británica 'BBC'.



'Díaz fue culpable...'

Luis Díaz. Foto: EFE

"Luis Díaz necesita meterse al área de penalti con regularidad y veremos muchos más goles y asistencias del volante colombiano del Liverpool. En los primeros tres juegos de la temporada, Díaz fue culpable de pasar demasiado tiempo en la banda izquierda y jugar hacia atrás, en lugar de driblar hacia la portería contraria", se lee en una columna de opinión publicada en la 'BBC' y firmada por Jordan Chamberlain, editor del portal de hinchas del Liverpool 'Empire of the Kopp'



"De hecho, él y Mo Salah estaban a kilómetros de distancia y no podían conectarse, pero el fin de semana, ambos cortaron hacia adentro y buscaron atacar el área entre el lateral y el central”, añade Chamberlain en su texto.

🇨🇴 Luis Díaz ya en Porto le añadía más virtudes a su juego siendo una de estas llegar y anotar de cabeza.



Ahora llega su primer doblete de cabeza como profesional y en Premier League con Liverpool. pic.twitter.com/jcRwXl1Fu2 — Colombia Analytics (@Colanalytics) August 27, 2022

Sobre el juego ante el Bournemouth, los comentarios parecen ser más amables. Aun así, el peso de la salida de Sadio Mané parece pesar sobre los hombros de 'Lucho'.



“Luis Díaz necesita parecerse más a Sadio Mané, que comenzó desviado pero siempre terminó en el área. Esto lo ayudará a reemplazar el regreso de gol de la superestrella senegalesa. Hasta ahora, Díaz tiene tres goles en cuatro apariciones, lo que es un buen regreso de todos modos, pero puede producir aún más si ataca el área como lo hizo el sábado”, concluye la columna.

