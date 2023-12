Luis Díaz saca su lado más humano en visita de hincha del Liverpool con discapacidad

El Liverpool vivó este viernes una jornada muy especial en la que todos, literalmente, terminaron emocionados.

El protagonista de la historia fue Dáire, un chico que fue invitado a Anfield en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.



Llorando, más que cantando, Dáire entonó el célebre 'You will never walk alone', en el día que su amado equipo remontó 4-3 contra Fulham, sin saber que esa imagen llegaría al técnico Jürgen Klopp, quien pidió expresamente que lo invitaran a la sede de entrenamiento para que los conociera a todos.



Dáire fue recibido en el Centro de Entrenamiento AXA al día siguiente personalmente por el DT, quien lo llevó a saludar a la plantilla.

El encuentro con el colombiano Luis Díaz fue muy especial: "Ha sido un día mágico. Conocer a Klopp y conocer a Díaz, mi héroe. No sé cómo ponerlo en palabras", dijo el menor, mientras el guajiro emocionado le besaba la cabeza, un momento que inmortalizó el club en sus redes sociales.

