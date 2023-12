Comparan bajo nivel de Darwin Núñez respecto a Luis Díaz en el Liverpool 

Darwin Núñez acumula ya seis jornadas consecutivas de Premier League sin anotar un solo gol.



El delantero uruguayo ha tenido oportunidades para romper su racha, especialmente en sus dos últimas titularidades, ante Fulham y Crystal Palace, pero ha pecado de una falta de puntería que comienza a ser preocupante: sus números en la Premier son peores que los de Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané y Luis Díaz.

Cuando empezó la desmembración del gran tridente del Liverpool formado por Salah, Mané y Firmino, Núñez, fichado por 80 millones procedente del Benfica, llegó como sustituto del senegalés.



Era el perfil más goleador y su aterrizaje coincidía con la marcha de Mané al Bayern de Múnich. Tendría una temporada por delante para sentar a un Firmino que no iba a renovar y trasladar sus números goleadores en Portugal (34 goles en 41 partidos) al fútbol inglés.



Su rendimiento de cara a puerta dejó mucho que desear en sus primeros pasos y, aunque empezó a maquillarlo al inicio de esta campaña, con varios goles partiendo desde el banquillo, la estadística le da la espalda. Darwin ha marcado solo trece goles en 44 partidos de Premier, y lo peor de todo es que lo ha hecho con un xG (goles esperados) de 23,47. La estadística del xG (que mide las probabilidades de 0 a 1 de que un disparo acabe en gol) muestra que debería haber marcado, según los datos, 23,47 goles, pero solo ha hecho 13. Es decir, tiene un xG de -10,47.



Este balance del xG es peor que el de los miembros del pasado tridente del Liverpool en sus primeros 44 partidos con el Liverpool y también peor que el de Luis Díaz, un futbolista que llegó unos meses antes que Núñez a Anfield para también reemplazar al tridente. En el caso de Salah, en sus 44 primeros partidos, marcó 35 goles (incluidos 32 en su primera temporada), con un xG de 28,13. Es decir, el balance de su xG fue de +6,87. Marcó casi siete goles más de lo que dicta la estadística. Sadio Mané, que ahora hace sus pinitos por Arabia Saudí, marcó 19 goles en sus 44 primeros partidos con el Liverpool, con un xG de 15,24.



En total, su xG fue de 3,76. En referencia a estos dos futbolistas hay que tener en cuenta que ambos conocían ya la liga, ventaja respecto a Darwin, ya que Salah debutó en su día con el Chelsea, antes de marcharse a Basilea y Roma, mientras que Mané jugó dos años en el Southampton. Firmino, sin experiencia Premier cuando llegó al Liverpool en 2015, hizo 15 goles con un xG de 11,61 en sus primeros 44 partidos. Superó a la estadística por 4,39.



Y por último está Luis Díaz. El colombiano, seguramente el menos goleador de los jugadores analizados, marcó once goles en los primeros 44 partidos con un xG de 11,21. Marcó lo que tenía que marcar.



Además de estos datos, Darwin es el segundo que más dispara a puerta. Mientras que Salah necesitó de 82 disparos para anotar esos 35 goles, Darwin remató a portería 53 veces para sus trece goles, más que Mané (38), Firmino (42) y Díaz (30).



Con Salah, que cumplirá 32 años en junio, como único gran goleador de la plantilla, el Liverpool requiere de un incremento en el número de goles de Darwin, y para ello hace falta que vuelva el uruguayo que deslumbró con el Benfica. De momento, los números no están de su lado.



EFE

