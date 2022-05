Cada vez falta menos para la tan esperada final de la Champions League, este sábado 28 de mayo en París, y las miradas apuntan al hombre que causa sensación en Inglaterra desde hace cuatro meses: Luis Díaz.

'Luis Díaz tiene que ser titular'

Luis Díaz celebra un gol con Liverpool. Foto: AFP

El colombiano, recientemente elegido en el once ideal de la FA Cup y quien firma unos números sorprendentes para el poco tiempo que lleva en Liverpool, es una solución que muchos quieren ver contra Real Madrid, en la disputa por 'La Orejona'.



"Luis Díaz simplemente tiene que ser titular con el Liverpool ante el equipo de Carlo Ancelotti. El colombiano ha demostrado la amenaza que puede llegar a ser en el último tercio desde su llegada procedente del FC Porto en enero y espera provocar el caos en el escenario más importante", se lee en el diario británico 'Liverpool Echo'.



"Sadio Mane es otra persona que seguramente liderará la línea de los Rojos, después de haber estado en tan buena forma últimamente, y Mohamed Salah parece listo para desplazar a Diogo Jota a pesar de los temores de que el egipcio pueda estar ausente para un partido tan importante en la temporada", añadió el medio.



Lo cierto es que Díaz ha demostrado que es una fórmula vital y, aunque a esta hora debe haber dos y tres planes de respaldo en Real Madrid para intentar bloquearlo, su talento ha sido capaz de reponerse a todo y encontrará la manera de escapar de esa red. Lo más seguro es que sea titular.

