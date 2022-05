Después de una serie vibrante ante el Villareal, Liverpool y Luis Díaz certificaron su paso a la final de la Uefa Champions League.

Aunque el guajiro no fue inicialista con el equipo 'red', la participación de Luis Díaz en la segunda mitad fue fundamental para que los ingleses completaran la gesta que los tiene este sábado en París para una vibrante final continental.



Con este registro, y con el mar de elogios que pesa sobre sus hombros, Luis Díaz está ad portas de hacer historia, pues podría ser el primer colombiano en jugar como titular en una final de Champions League y ser campeón.



(No deje de leer: Luis Díaz: vea el golazo de cabeza que marcó con Liverpool vs. Villarreal).

Colombianos, protagonistas en la Champions

Facebook Twitter Linkedin

Iván Ramiro Córdoba, campeón de Champions League. Foto: Giuseppe Cacace. AFP

El primer colombiano en ser protagonista en el desenlace de la Champions League fue Iván Ramiro Córdoba, con Inter. El zaguero fue campeón con el club italiano en 2010, cuando Inter derrotó a Bayern Múnich por 2-0. El colombiano fue campeón, pero no jugó el partido.



Luego fue el turno para James Rodríguez, quien tiene en su historial más de una final. El '10' de la Selección Colombia ganó en dos ocasiones el torneo, 2016 y 2017. En ninguno de los partidos tuvo minutos. En el primer título, el Real Madrid derrotó a Atlético de Madrid por penales y, en el segundo, el cuadro merengue derrotó 4-1 a Juventus.



En la final de 2016, estuvo el colombiano Juan Guillermo Cuadrado con la Juventus. El volante hasta ahora era el único que ha jugado una final de Champions League. En ese entonces, contó con mala suerte: fue expulsado y su equipo terminó goleado por 4-1.



En 2019, la última Champions League que consiguió el Liverpool, Davinson Sánchez estuvo cerca de jugar con el Tottenham Hotspur, el rival de los 'reds', pero una lesión frustró sus intenciones.

DEPORTES

*Con información de Futbolred