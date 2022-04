Atacar, atacar, atacar, tener la pelota, danzar con ella, hacerla escudo y arma, crear fantasía, un cuento en el césped, dragones azules celeste del Manchester City, bestias rojas del Liverpool, unos echan fuego con Kevin de Bruyne y su legión, otros lanzan dagas con Luis Díaz y su corte, y ambos agreden, destrozan, no saben de otra cosa, o es lo que mejor saben, triturar con pases, incendiar con goles, envenenar con fútbol, y este domingo ese par de monstruos salen a la misma cancha, bajo el mismo cielo (10:30 a. m. TV de ESPN), con solo un punto de distancia a favor del City, y si no es una final —quedan 7 fechas, 21 puntos— lo parece. Que ruede la pelota. Que empiece la función.

Hay partidos que prometen, hay partidos que ilusionan, hay partidos que no decepcionan ni antes ni durante ni después, son partidos como este, cuando los que juegan son semejantes artistas, los que dominan Inglaterra y amenazan Europa, los que luchan por la corona inglesa. Par de ejércitos celestiales o demoniacos. Allá lo llaman derbi, acá le decimos clásico, pero es lo mismo en todo el mundo, el partido más importante de la temporada en Inglaterra, porque el que gane difícilmente soltará semejante botín.

Es el Manchester City que lidera Pep Guardiola, el Guardiola de la estrategia metódica, con su juego lúcido y estético, una pintura en movimiento, la de los 10, 15, 40 pases o todos los que sean necesarios para terminar en gol, en un bonito gol. Y es el Liverpool en el que ‘rockea’ Jürgen Klopp, con su ataque omnipresente y asfixiante, el de 6,5 o 4 pases o los menos necesarios para llegar al gol, a otro bonito gol. Será el mayor desafío para ambos. Un duelo de lanza contra lanza. ¿De quién será el balón? ¿Quién se apropia de él ahora? ¿Qué harán con él cuando lo tengan o cuando no lo tengan? ¿Quién mandará en la cancha? ¿Mandará alguien?

Facebook Twitter Linkedin

Jack Grealish, jugador del Manchster City. Foto: AFP



Manchester City no es invulnerable, en los últimos cinco partidos en Inglaterra tuvo 3 victorias, un empate y una derrota. Además, sufrió hasta el desespero para vencer al Atlético de Madrid esta semana en la Champions League. Quizá el dragón solo duerme la siesta y esperaba al Liverpool como para ponerle una dosis de drama a su hazaña de querer conquistar, otra vez, la Liga Premier. Quizá está por despertar. Liverpool, que a comienzo de año no sabía, no imaginaba o no creía que iba a alcanzar a su encopetado rival de azul celeste, ahí lo tiene ahora, a un solo punto, lo amenaza y le mete miedo.

Eso de que ambos son poderosos no es verso. Los versos son los que brotan en la cancha cuando ellos tocan y avanzan y juegan. Manchester City tiene la nómina más valorizada del mundo, con 950 millones de euros, según el portal Transfermarkt. Liverpool es la segunda nómina de más valor en Inglaterra y tercera del mundo, con 900 millones de euros, por encima del Chelsea (852), Bayern Múnich (804) o Real Madrid (756).



El City tiene a Sterling, De Bruyne, Mahrez, Grealish, Gabriel Jesús... El Liverpool tiene a Salah, a Mané, a Firmino, a Díaz… Entre las dos plantillas suman un valor de 1.859 millones de euros. Eso valen casi 8 ligas colombianas. Así que lo de hoy será un duelo galaxia contra galaxia, de cielo celeste contra infierno rojo, o cielo rojo contra infierno celeste, que en este desafío no se sabe quién está más cerca de los dioses.

Díaz, en pleno esplendor

Facebook Twitter Linkedin

Luis Dïaz celebra gol con Liverpool. Foto: EFE

Y entre las estrellas está Luis Díaz, el colombiano de 25 años que deslumbra partido a partido y que juega como si siempre hubiera estado en ese equipo, como si su cuna hubiera sido roja del Liverpool, como si hubiera nacido hablando inglés, aunque todavía no lo habla. Díaz, siempre callado, siempre sencillo, Díaz y su eterna cara de buenos días. Pero ese aire sosegado de yo no fui es solo su primer amague. Díaz en la cancha irrumpe, destroza, se envalentona, hace pases que no necesitan diálogo, hace goles que canta como se cantan los goles, así, ¡goool!, en ingles y en español. Y entonces todos lo miran y se dan cuenta de que su cara es la de yo sí fui.

Liverpool ya era un equipo demoledor sin Díaz, por algo no pierde en la Premier League desde el 28 de diciembre del año pasado, contra Leicester. Pero ahora, y esto no es una licencia patriótica, parece más fuerte, con un ataque reforzado, con un ataque que ganó en velocidad, destreza e irreverencia. Liverpool no se llevó un suplente de lujo, se llevó a un titular de lujo. Y desde que Díaz llegó, ese equipo no sabe lo que es si quiera empatar en la Liga Premier. Solo victorias. Así fue como apretó al City y lo puso entre la espada y la espada. Porque si le gana, pasará a comandar el campeonato y pobre de Pep y los suyos si eso pasa.

Pep y Klopp, los cerebros del juego

Facebook Twitter Linkedin

Pep Guardiola, DT campeón. Foto: EFE

Son obsesivos de la victoria. Pero no de la victoria como sea. Sino de la victoria merecida, la victoria trabajada, la victoria diseñada. Las ideas de juego de estos equipos surgen en la cabeza de estos dos hombres de la raya técnica, uno se llama Pep, el otro se llama Klopp. El primero fue un elegante futbolista. El segundo no lo fue tanto. Pero ambos representan la modernidad del fútbol, de la estrategia: ese ejercicio de disponer jugadores en la cancha y darles ciertas instrucciones para que lo que brilla individual, relumbre en colectivo. Pep dice que no inventó este juego, que lo que crea son “tácticas estúpidas”. Antes de enfrentar al Atlético en la Champions bromeó y dijo que tras mucho pensarlo, iba a innovar: “Voy a jugar con 12”.



Por lo tanto cree que no debería tener el protagonismo de los que sí trabajan para ejecutar en la cancha. Pero en su falsa modestia no puede esconder que de su pensamiento, de esa maraña que se teje entre sus neuronas, surge el juego que su equipo impone en la cancha.



Pep se graduó en Barcelona, evolucionó en Alemania, hace doctorado en Inglaterra. Y no se cansa de ganar. Todos lo miran con atención. Los hinchas, los rivales, la prensa. El mundo del fútbol lo observa como si en realidad fuera él quien va a entrar a hacer el gol de la victoria. La Selección Brasil, la que dominó a su antojo la eliminatoria suramericana al Mundial de Catar y tiene a Tite en el banquillo, dizque quiere a Pep, y lo quiere pronto. Y él disimula su estela. El viernes antes de enfrentar a Liverpool, confesó que Klopp es su nuevo gran rival, antes era José Mourinho, y qué batallas, qué morbo, qué duelo de estilos y de filosofías de juego y de extrajuego fue ese, pero ahora, dice Pep, su rival es Klopp, y lo admira.

Facebook Twitter Linkedin

Jurgen Klopp Foto: AFP



“Jürgen, como entrenador, ha sido el rival más grande que jamás he tenido en mi carrera y creo que lo que los dos equipos proponen es bueno para el fútbol. Me acordaré de mi etapa aquí cuando esté retirando jugando al golf, me acordaré de que mi mayor rival fue el Liverpool, eso seguro”, dijo Pep, el mismo que ha ganado 31 títulos como entrenador, el mismo que ya ganó la Liga Premier tres veces.



Y Klopp, que solo ha ganado una, respondió con una sentencia que no tiene nada de irónica, sino de real, de honesta: “Guardiola es el mejor entrenador del mundo y todos coincidimos en eso”.



Pep irradia elegancia, su traje entallado, sus zapatos brillantes, y su cabeza rapada como para que no se le nublen las mágicas ideas. Klopp demuestra simpleza, sudadera y tenis, y una cachucha como para que las ideas, también mágicas, no se le escapen. Ellos son los cerebros de estos dos equipos, los que diseñan tácticas que aún no tienen nombre, tácticas como secretos.



Así que resta esperar que llegue el domingo, que el árbitro pite, que el balón ande, que los dragones celestes echen fuego y las bestias rojas lancen espinas. La batalla parece infinita. A ver cómo termina. ¿Preparados? Que comience la función.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

Más noticias de deportes