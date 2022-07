El delantero colombiano Luis Díaz sigue en la pretemporada con el Liverpool, preparando una temporada que para el club y para él puede ser grandiosa.

En la anterior, Díaz y el Liverpool pelearon el título de la Liga Premier, el que perdieron con el Manchester City, y llegaron a la final de la Liga de Campeones, en la que cayeron con el Real Madrid.



Díaz, de oro



Díaz pasó del Barranquilla al Junior y en una reciente entrevista contó que compró con el primer gran sueldo con el elenco de la capital del Atlántico.



“Una de las cosas que más me gusta es el oro, por eso fui y me compré unas pulseras y unas cadenas”, dijo Díaz.



El guajiro advirtió que no hizo ninguna fiesta y que prefirió adquirir esos elementos porque con el tiempo tienen mucho más valor.



“Ese gustico me costó como un millón de pesos”, declaró el colombiano, que es uno de los jugadores claves en el andamiaje del técnico, Jurgen Klopp.



Díaz es, por estos tiempos, el jugador colombiano más importante, gracias a lo que ha hecho con el Liverpool.



