Luis Díaz es el mejor futbolista colombiano del momento, el de más alto nivel internacional, figura del Liverpool, pese a que los Reds no han tenido su mejor arranque de temporada en Inglaterra. En todo caso, Díaz no los convence a todos.

Díaz no ha podido lucir completamente en estos primeros partidos, aunque ya se ha destacado con goles. Sin embargo, como Liverpool no rinde al nivel de la temporada pasada, las críticas no cesan.

Extrañan a Mané

Díaz junto a Mané en la victoria del Liverpool.

Jamie O'Hara, exfutbolista del Tottenham y comentarista habló en talkSPORT, donde detalló razones que explicarían el flojo momento del Liverpool.



"Todo el mundo está persiguiendo al Manchester City... No creo que el Liverpool sea un aspirante al título este año”, dijo O'Hara.



O'Hara señaló que uno de los aspectos es la crisis por las lesiones en el mediocampo del Liverpool, específicamente por Thiago Alcántara.



También afirmó que Luis Díaz no es un reemplazo adecuado para Sadio Mané, el jugador senegalés que se fue al Bayern Múnich.

"Puedes decir lo que quieras sobre que Díaz sea su reemplazo, pero nunca obtendrá los números que obtuvo Mané", aseguró.



“Mané fue probablemente el mejor jugador del Liverpool. Salah sería el goleador, haría algo fuera de lo común, pero durante los 90 minutos ves la contribución de Mane al equipo dentro y fuera del balón... estuvo increíble".



"Creo que es una gran pérdida para ellos, han perdido a su mejor jugador como lo fue Mané. Fue el mejor de Liverpool en el último tiempo, pero se marchó", puntualizó.



Así las cosas, Díaz sigue cargando con el peso que la crítica deportiva le exige, por todo lo que mostró en sus primeros meses en el club. La partida de Mané alborotó las comparaciones odiosas.



