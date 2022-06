En medio del agradecimiento de sus antiguos compañeros y de los hinchas del Liverpool, Sadio Mané dio otro paso en su carrera al fichar este miércoles por el Bayern Múnich.

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, se despidió de Sadio Mané con emotivas palabras. "Es uno de los mejores de nuestra historia, se va y tenemos que darnos cuenta de lo importante que ha sido. Se va con mucha gratitud y amor. Se marcha con un estatus entre los mejores. Se va siendo uno de los mejores del mundo", señaló en un comunicado.



"No tenemos que arrepentirnos de lo que perdemos, sino celebrar lo privilegiados que hemos sido por tenerle. Los goles que ha marcado, los trofeos que ha ganado. Es una leyenda, un icono moderno del Liverpool", agregó Klopp.

Las opciones de ataque que le quedan a Klopp



¿Cómo va a reemplazar Liverpool a Mané y qué socios le quedan a Luis Díaz? El colombiano llegó a comienzos de este año al club y se adaptó rápidamente, hasta convertirse en pieza importante en el esquema de Klopp, con 26 partidos jugados en todas las competiciones y seis goles anotados.



Por lo pronto, Liverpool ya se había movido en el mercado pensando en la posibilidad de que se fuera Mané y en la renovación de Mohamed Salah, a quien le queda un año de contrato. Sin embargo, el egipcio dio un parte de tranquilidad, al menos a corto plazo.



“No quiero hablar del contrato ahora porque tenemos mucho tiempo. Me quedo la próxima temporada, seguro. Eso está claro”, dijo Salah poco antes de la final de la Liga de Campeones, que Liverpool perdió contra el Real Madrid.

Darwin Núñez, otra pieza nueva en el ataque

Darwin Núñez, nuevo jugador del Liverpool. Foto: Twitter: @darwinn99



Ya los ‘Reds’ contrataron a Darwin Núñez, delantero uruguayo procedente del Benfica, por quien desembolsaron 75 millones de euros, más otros 25 en variables, lo que lo convierte en la contratación más costosa de la historia del club.



Núñez y Díaz se conocen muy bien, pues fueron rivales en Portugal, donde Díaz tuvo un buen paso por el Porto. “Me siento muy feliz y muy orgulloso obviamente y estoy aquí para aportar al equipo. Si hago goles o no hago goles, siempre quiero esforzarme al máximo. Así que esperemos que me vaya bien y ganemos aún más trofeos de los que ya tenemos”, declaró Núñez, de 22 años, el día de su presentación.



Pese a la salida de Mané, la llegada de Núñez y la continuidad de Salah y Díaz parece mantener la fortaleza en el ataque del Liverpool, con otras opciones como Roberto Firmino. “Creo que el trío más fuerte para empezar la temporada es Mohamed Salah, Darwin Núñez y Luis Díaz”, declaró Jamie Carragher, histórico jugador de los ‘Reds’.



Klopp también se ilusiona. “Ya tenemos maravillosas opciones de ataque y él (Núñez) se convierte en parte de eso ahora. Así que no hay presión sobre él en absoluto. Firma por mucho tiempo y tenemos la intención de nutrir su talento y verlo crecer”, dijo en la presentación del uruguayo. Liverpool refrescó su ataque con dos suramericanos y sigue creyendo.



