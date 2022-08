Liverpool ganó gustó y goléo este fin de semana ante el Bournemouth.

Los 'reds' igualaron el récord de mayor victoria en la era Premier League, mientras que el Manchester City tuvo que remontar al Crystal Palace gracias a un hat-trick de Erling Haaland (4-2).



Con un doblete del colombiano Luis Díaz y los goles de Harvey Elliott, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Fabio Carvalho y un gol contra su portería de Chris Mepham, Liverpool igualó el récord establecido por el Manchester United contra el Ipswich en 1995, ya alcanzado en 2019 por el Leicester contra el Southampton y en 2021 por el 'Red Devils' también contra el Southampton.



"Queríamos mostrar una reacción, dar la mejor versión de nosotros mismos", admitió el técnico del Liverpool Jürgen Klopp, después de que su equipo no hubiese podido ganar en las tres primeras jornadas.



En ese objetivo, 'Lucho' fue una figura clave. Y no solo por sus goles, sino por el conmovedor gesto que protagonizó con Jefferson lerma, su compañero de Selección y amigo.



(No deje de leer: James Rodríguez, pasado: él es Gabriel Coronel, futuro esposo de Daniela Ospina).

El carisma de 'Lucho'

Facebook Twitter Linkedin

Luis Díaz. Foto: EFE

Al término del compromiso, en medio de su emoción, Díaz fue a buscar a Jefferson Lerma, el otro colombiano que estaba en cancha y que sufrió la derrota.



En el video del momento, se ve como 'Lucho' termina de abrazarse con sus compañeros y procura conciliar a Lerma.



"¡Lerma!", le grita.



Luego, los compatriotas se funden en un sentido abrazo.

Más noticias

DEPORTES