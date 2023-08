El colombiano Luis Díaz tiene un arranque de ensueño en la Premier League: lleva dos goles en dos partidos, el primero contra el Chelsea, en la fecha 1, y el otro, este sábado, para empatar parcialmente el juego contra el Bournemouth.

El guajiro se rebuscó una pelota en el área y remató de media tijera para conseguir el 1-1 parcial para los dirigidos por Jürgen Klopp, en el minuto 28.



Bournemouth se puso en ventaja a los tres minutos, con tanto de Antoine Semenyo, y a los 35, Mohamed Salah hizo el 2-1, tras tomar un rebote de un penalti que él mismo falló.

Bambino Pons cambió de género musical para el gol de Luis Díaz



El tanto de Díaz tuvo un relato especial de parte de Juan Manuel 'Bambino' Pons, quien habitualmente adapta canciones, en su mayoría de rock, para cantar los goles.



Esta vez, para el gol del exjugador de Junior y Porto, adaptó un hit reciente: Music Sessions #53, la exitosísima y polémica canción que grabó Shakira junto al argentino Bizarrap y en la que le lanza indirectas a su expareja, Gerard Piqué, y a Clara Chía.

¡QUE GOLAZO, LUCHO! El colombiano hizo un pirueta espectacular y con jerarquía, marcó el 1-1 de Liverpool ante Bournemouth en Anfield.



📺 Mirá la #Premier por #StarPlusLA pic.twitter.com/skveGf6kMa — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2023

Durante la transmisión, Pons confesó que ese tipo de música no es su estilo y que venía pensando desde hace varios meses cómo adaptar la canción para el momento en que Díaz anotara.



'El uh-uh-uh no me salía", dijo el Bambino para hablar de la dificultad para imitar una voz como la de la barranquillera.



DEPORTES

Más noticias de Deportes