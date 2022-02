El colombiano Luis Díaz jugó sus primeros minutos con el Liverpool en la Liga de Campeones, en un partido que su equipo sufrió al comienzo pero disfrutó al final, para vencer 0-2 al Inter y dar un paso importante hacia los cuartos de final del torneo.



Díaz entró en el minuto 59, en reemplazo de Sadio Mané, y la idea del técnico Jürgen Klopp fue mandarlo a la misma zona por la que normalmente se mueve el senegalés, arrancando desde la banda izquierda, pero buscando juntarse con sus compañeros de ataque.



El colombiano entró encendido: poco después de pisar la cancha, tuvo una buena combinación con Andrew Robertson, dejándolo listo para lanzar el pase al centro, pero el escocés no pudo sacarle provecho.



Posteriormente, Díaz pasó a jugar un poco más al centro y entró en diagonal al área para luego sacar un buen remate, que fue rechazado por un zaguero rival.



El guajiro no participó en ninguna de las acciones de gol del Liverpool: el primero fue un cabezazo de Firmino luego de un tiro de esquina y en el segundo fue a cabecear a la misma zona de donde nació el rebote que tomó Salah para anotar el segundo.



La entrada fue una buena muestra de confianza por parte de Klopp, que ya lo había llenado de elogios antes del partido contra el Inter. Poco a poco, Díaz trata de abrirse paso en medio de las figuras del Liverpool.



