Luis Díaz dio buenas noticias el jueves al empezar trabajo de trote sobre campo con el Liverpool, tras su lesión y cirugía de rodilla que lo ha tenido fuera de las canchas.

Al colombiano se lo vio haciendo un trabajo sobre el césped, que ilusiona a la afición del Liverpool y la Selección Colombia con un pronto regreso.



Tentativamente se ha especulado con que Díaz estaría listo para el juego de vuelta de la Liga de Campeones contra Real Madrid.

Aún no está listo...

Facebook Twitter Linkedin

Luis Díaz recibe la marca de Varane. Foto: EFE

Pues este viernes, el DT Jurgen Klopp se refirió a las novedades médicas del Liverpool, y en el caso de Díaz, aclaró que este todavía no está listo.



“El mismo equipo que el lunes por la noche. Ibou (Konaté) aún no, Luis (Díaz) aún no. Pero eso es todo. Thiago no está disponible. Calvin (Ramsey) se sometió a una cirugía y tampoco está disponible”, dijo el DT de los Reds en la última rueda de prensa antes de la visita a Newcastle en la Premier League.



Sin embargo, su respuesta fue muy escueta respecto al colombiano, así que habrá que esperar a su evolución en los próximos días.

Van Dijk, listo

Por su parte, el neerlandés Virgil Van Dijk, central del Liverpool, sí volverá este fin de semana a los terrenos de juego y estará listo para enfrentarse el martes al Real Madrid en la ida de la eliminatoria de octavos de final.



Klopp confirmó en rueda de prensa que Van Dijk podrá jugar contra el Newcastle United este sábado.



"Creo que Van Dijk está disponible, sí. Ayer estaba preparado y hoy, por lo que hemos visto en el entrenamiento, también, así que tomaremos una decisión en base a ello", dijo el técnico germano.



Van Dijk no juega desde principios de enero, cuando sufrió una lesión en los isquiotibiales que le ha hecho perderse los últimos siete partidos del Liverpool.

DEPORTES Y EFE

Más noticias de deportes