La consagración de Luis Díaz en la élite del fútbol mundial en este 2021 podría tener un salto enorme para el colombiano, llegar al Liverpool de Inglaterra.



Un rumor que viene rondando hace tiempos y podría hacerse realidad ante una necesidad urgente del conjunto que dirige Jurgen Klopp.

La Copa Africana de Naciones

Luis Díaz Foto: EFE

Y es que del 9 de enero al 6 de febrero, África va a ser escenario de la Copa Africana de Naciones, el máximo torneo de selecciones en ese continente.



Por esto, el Liverpool perdería a sus dos referentes máximos de ataque por más de un mes: Mohamed Salah y Sadio Mané (de Egipto y Senegal). Esto aceleraría el proceso de Díaz en camino a Inglaterra según el portal Four Four Two, pues tendrían que unirse a las concentraciones de sus selecciones el 3 de enero.



Sin embargo, también detienen las negociaciones el alto precio del colombiano en el mercado, pues a pesar de que el portal Transfermarkt tasa su ficha en 40 millones de euros, la conversación con el Porto empezaría con un valor cercano a los 50 millones como mínimo.



Esto, sumado a que el diario A Bola de Portugal también lo sitúa en el radar del Manchester City y el Manchester United.

La vacuna, condición determinante

Y el otro asunto es sanitario: la vacunación contra covid-19 es cada vez menos una elección en los clubes de la Premier League, que se han manifestado públicamente sobre la complicación que sería fichar a jugadores que no cumplan ese requisito, sin importar la fuerza de sus argumentos.



Klopp, por ejemplo, ya dijo con claridad: "si un jugador no está vacunado por completo es una amenaza constante para todos nosotros. Él no quiere ser una amenaza, por supuesto, no es que piense: 'Dios mío, no me importan los demás', pero lo es y tenemos que encontrar diferentes escenarios. Tiene que cambiarse en un vestuario diferente, tiene que comer en un comedor diferente, tiene que sentarse en un autobús diferente, tiene que conducir en un coche diferente", explicó.



Y no es por capricho: "desde el punto de vista de la organización, se vuelve realmente complicado. Si realmente quieres seguir los protocolos, es increíblemente difícil hacerlo. Si uno se contagia de Covid y está en los últimos cuatro días a su alrededor, estará aislado. Si tenemos que viajar a un país para jugar y volvemos, tiene que autoaislarse; todo este tipo de cosas por supuesto que serán influyentes", añadió.



Así que si Díaz quiere llegar a Liverpool o a cualquier club de la Premier, la indicación es clara: a tomar cursos de inglés cuando antes y a tomarse muy en serio el tema de la vacunación.



