Árbitros del VAR que anularon gol de Luis Díaz fueron suspendidos en Inglaterra

El colegio de árbitros de la Premier League (PGMOL, por sus siglas en inglés) liberó este martes la conversación que se produjo en la sala del VAR cuando se chequeó el gol legal anulado a Luis Díaz en el encuentro entre Tottenham Hotspur y Liverpool.



En la grabación se aprecia como Dan England, tras revisar las imágenes del gol anulado a Díaz, dice "chequeo completado", pensando que el gol había sido válido, por lo que, sin querer, confirmó la decisión del árbitro de campo, que, sin embargo, había anulado el tanto por fuera de juego.



El VAR trata de cambiar la decisión, una vez se ha restablecido el juego, algo que está fuera del protocolo, y en la sala del VAR decidieron que era ya demasiado tarde.



“Como dijimos en un comunicado después del partido del sábado, sabemos que se cometió un error humano durante este encuentro, que debería haber acabado en gol tras la intervención del VAR”, dijo la Premier en un comunicado.

La TV analiza el gol anulado a Luis Díaz. Foto: EFE

Tras hacerse público este diálogo y por anularle el gol al colombiano, los árbitros del VAR de ese compromiso fueron suspendidos en Inglaterra y no fueron tenidos en cuenta en la próxima fecha del campeonato.



Los jueces que están en el ojo del huracán son los que conformaron la terna: Simon Hooper, como juez central, Adrian Holmes y Simon Long, como asistentes, y Darren England, junto a Dan Cook, en la sala de videoarbitraje VAR.



England y Cook son los más cuestionados y son los primeros afectados tras el gol mal anulado a Luis Díaz, que hubiera significado el 1-0 del Liverpool sobre el Tottenham, cuando los reds jugaban con un futbolista menos por expulsión.



Hooper, por su parte, fue relegado a la sala VAR para el duelo entre AFC Bournemouth vs. Everton. Y quien ofició como cuarto árbitro en el polémico partido, Michael Oliver, será el árbitro VAR en un nuevo compromiso del Tottenham, ante el Luton Town y el domingo tendrá la misión de impartir justicia en el duelo de la jornada entre Arsenal vs. Manchester City. Adrian Holmes tampoco fue asignado para ningún compromiso.

Jurgen Klopp, técnico de Liverpool. Foto: EFE/EPA/Peter Powell

Tras el partido que afectó de manera negativa al conjunto, el equipo se pronunció por medio de un comunicado de prensa y afirmó que si bien entendían las presiones a las que se veían sometidos los árbitros, los fallos que se han producido fueron "inaceptables" y pidieron una nueva revisión.



"Entendemos las presiones con las que trabajan los árbitros, pero se supone que estas presiones se alivian, no se aumenta, con la existencia del VAR. Es insatisfactorio que no se diera suficiente tiempo para que la decisión correcta se tomara y, por lo tanto, no hubo intervención. Estos fallos han sido categorizados como un 'fallo humano' y es inaceptable. Esperamos que haya una revisión con total transparencia", dijo el Liverpool en un comunicado.



El conjunto en el que participa el guajiro afirmó, además, que revisarían diferentes opciones para encontrar una solución.

Frente a esto, Jürgen Klopp, el DT de los reds, aseguró en una breve rueda de prensa postpartido que creía que lo que había sucedido no fue una acción malintencionada, "En el primer momento que lo vi, claramente no está fuera de juego, pero luego está fuera de juego, así que intenté pensar que tienen [los árbitros] una mejor vista [...]. Pero [estoy] bastante seguro de que quien tomó esa decisión, no lo hizo a propósito. No tomó mucho tiempo llegar a la conclusión. Es un poco extraño pero alguien más tiene que aclarar eso", aseguró.



Aún así, el alemán no dudó en expresar su disgusto ante las excusas expresadas por el VAR después del partido, "¿A quién ayuda eso ahora? No obtuvimos puntos por el juego así que esto no ayuda".



De igual forma, el Klopp aseguró que si bien no recibieron los puntos que cree que merecían, sí obtuvo muchos aprendizajes del juego y hará lo posible para que los jugadores sientan lo mismo y sigan avanzando en la Premier League.



