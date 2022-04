Luis Díaz volvió a brillar con el Liverpool, esta vez en la Liga de Campeones, en la victoria de visitante contra el Benfica, 1-3, en el juego de ida de cuartos de final.

El colombiano, que buscó durante todo el partido su gol, vino a encontrarlo al minuto 87, fue el tercero para liquidar el partido, en campo del cuadro portugués.

Partidazo de Díaz

Luis Díaz, en partido contra Benfica. Foto: EFE

Konaté adelantó al Liverpool al minuto 17, y Mané, al 34, puso el segundo. Descontó

Núñez, al 49. Pero al final, Díaz hizo lo suyo para ampliar la ventaja y darle más comodidad a los Reds para el juego de vuelta.



Díaz no desentonó, tuvo otro recital, con mucho sacrificio e intervenciones en las jugadas ofensivas del Liverpool. A los 23 minutos recibió un pase al vacío y quiso vencer al portero pero no pudo. Fue un aviso.



A los 34, otra vez apareció el colombiano, con gran asistencia de cabeza para el gol de Mané. Su tarea no estaba terminada. A los 38 minutos probó de nuevo y su remate se fue por afuera. Se lamentó el colombiano que estaba decidido a celebrar.



En la segunda parte mantuvo su ritmo, a los 81 minutos tuvo un nuevo remate, y esta vez tomó mordido el balón y falló por poco.

El DT Klopp ya había sacado a sus estrellas Mané y Salah, pero Díaz seguía en cancha. Y ya terminando el partido, tuvo su premio, recibió un gran pase al vacío, partió en el momento justo para evitar un fuera de lugar, dejó en el camino al portero y definió.

La sólida victoria de Liverpool

Con goles de Konaté, Mané y Luis Díaz, el Liverpool enfiló este martes el camino a semifinales de la Liga de Campeones con un 1-3 ante el Benfica, en un partido que dominaron los "reds" pero en el que un tanto de Darwin Núñez tras el descanso llegó a avivar la esperanza de los portugueses.



Los ingleses pusieron contra las cuerdas al conjunto lisboeta durante la primera parte, con una cómoda ventaja de dos goles ante un equipo que casi no presentó resistencia. Aunque el Benfica sorprendió tras el descanso y volvió a meterse en el partido con un gol de Darwin Núñez, las "águilas" no fueron capaces de resistir hasta el final la superioridad del Liverpool, que sentenció en el minuto 87 con un tanto de Luis

Díaz.



El combinado de Jurgen Klopp salió con ganas de dejar la eliminatoria solucionada para poder centrarse en el partido de este fin de semana ante el Manchester City, en el que se juega la Premier League. Salah asustó en los primeros minutos cuando no llegó por poco a controlar un pase en profundidad de Luis Díaz que le dejaba solo delante de Vlachodimos y que cortó el argentino Otamendi.

Fue un aviso de lo que sería la primera parte, un monólogo inglés ante un Benfica que esperaba aguantar los embates rivales y poder aprovechar alguna salida a la contra, pero no tuvo suerte. El dueño del partido era el Liverpool, que obligó a salir en más de una ocasión a Vlachodimos para salvar a su equipo, poco preciso e incapaz de aguantar el balón más de unos pocos pases seguidos.



Con tanto buscarlos, los goles de los ingleses no faltaron y se pusieron 0-2 al descanso. En el minuto 17, Konaté se elevó en un lanzamiento de córner y remató de cabeza a las redes, en el que fue su primer tanto esta temporada. El segundo vino de un pase en largo de Alexander-Arnold en el minuto 34.



Luis Díaz, que tiene experiencia contra el Benfica porque hasta hace escasos meses militaba en el Oporto, dejó el balón de cabeza a Mané, que sólo tuvo que empujarlo. El panorama auguraba una segunda parte plácida para el Liverpool, pero el Benfica tenía otros planes y lo dejó claro nada más reanudarse el juego.



El reloj marcaba el minuto 49 cuando los locales sorprendieron a su rival con un gol que volvía a meterlas en el partido, al aprovechar un error de Konaté. Un pase de Rafa se coló entre las piernas del francés y Darwin Núñez, el arma más letal del Benfica esta campaña, no falló de cara a portería.



El uruguayo, de 22 años, ya suma 28 goles en todas las competiciones esta temporada. El tanto era lo que necesitaba el Benfica para animarse, ante un Liverpool que ya no estaba tan cómodo sobre el césped. Los encarnados dejaron varios avisos a su rival y llegaron incluso a reclamar efusivamente un penalti cuando Darwin cayó en el área, pero el árbitro no pitó nada. Descontento con lo que veía en el campo, Jurgen Klopp quiso refrescar sus filas, especialmente el ataque, y dio entrada a Diogo Jota, Firmino y Henderson, en busca de un gol que diese tranquilidad a los "reds".



El tanto llegó, pero se hizo esperar. Keita puso un pase en profundidad en el minuto 87 a Luis Díaz, que regateó a Vlachodimos y sentenció el partido. El Liverpool se marcha de Lisboa con medio billete a semifinales en la cartera y el camino fácil para rematar el pase en el partido de vuelta, que se jugará en terreno inglés el miércoles día 13.

Sïntesis

1 - Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Rafa, Weigl, Taarabt (Meïté, m.70), Everton (Yaremchuk, m.82); Gonçalo Ramos (João Mario, m.86) y Darwin Núñez.



3 - Liverpool: Alisson; Trent Alexander-Arnold (Joe Gomez, m.89), Konaté, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Thiago (Henderson, m.61), Keita (Milner, m. 89); Salah (Jota, m.61), Mané (Firmino, m.61) y Luis Díaz.



Goles: 0-1, m.17: Konaté. 0-2, m.34: Mané. 1-2, m.49: Darwin Núñez. 1-3, m.87.

Luis Díaz.





EFE

