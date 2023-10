Luis Díaz, entre sus dos realidades: la Selección y el Liverpool

Luis Díaz tuvo una doble jornada eliminatoria opaca: falló un gol increíble en el partido contra Uruguay y desperdició un penalti en el juego contra Ecuador. Se fue en blanco, sin gol y sin poder mostrar su fútbol habitual, ese que lo llevó al Liverpool, donde hoy logra expresar mucho mejor su juego y tiene mejores registros que los logrados con la Selección Colombia.

Díaz es un jugador diferente en Liverpool, donde es titular y demuestra en la Premier League su mejor nivel, aunque todavía no alcanza el máximo de rendimiento que se espera de él en esta temporada.



Dïaz ha jugado ocho partidos en esta temporada del fútbol inglés, y ha anotado dos goles.

Santiago Mele consuela a Luis Díaz después del partido Uruguay Colombia por eliminatorias mundialistas. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo



Su nivel allí contrasta, aunque no por mucho, con el del seleccionado, donde en cuatro partidos, es decir la mitad, no logra despegar. No ha anotado y se ha caracterizado más por sus desperdicios.



El Díaz de la Selección Colombia es jugador titular indiscutido, pero su desempeño genera críticas por la falta de gol y en general porque no brilla en su máximo nivel.



El técnico Néstor Lorenzo ha insistido en que no le pueda dar el peso y toda la responsabilidad a él, como si quisiera protegerlo. Pero la realidad es que su juego sigue en deuda, más allá de la lucha que muestra y el sacrificio y su intención de rebuscarse sus oportunidades.



Según el portal de estadísticas Sofascore, su rendimiento no logra siquiera el rango de aceptable. Contra Uruguay tuvo una calificación de 6,7 puntos, básicamente porque le sumó una asistencia, y contra Ecuador, en la altura de Quito, tuvo apenas 5,7 unidades, por fallar el penalti y no ganar buena parte de sus duelos.



SofaScore también destaca que en Liverpool Díaz tiene menos promedio de remates por partido (2.1) que en la Selección (3-3), mientras que sus pases claves en el club son de 0.9 y de 0.5 con Colombia.



Ahora Díaz regresa a Liverpool donde espera segur teniendo figuración y mantenerse con continuidad y en buen nivel para cuando llegue la siguiente doble jornada de la eliminatoria, en noviembre.



