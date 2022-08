Luis Díaz se destapó con dos goles el pasado fin de semana durante el partido en el que el Liverpool terminó goleando 9-0 al Bournemouth.

Aun así, las críticas a Díaz siguen llegando de diversos frentes.



En Inglaterra, le piden que se parezca a Mané. Y algunos hinchas en Colombia cuestionan su estilo de vida.



Ante esa ola de críticas, la 'influencer' Aida Victoria Merlano salió en su defensa.



'Atropellan la dignidad'

Luis Díaz. Foto: EFE

"Díaz necesita meterse al área de penalti con regularidad y veremos muchos más goles y asistencias del volante colombiano del Liverpool. En los primeros tres juegos de la temporada, Díaz fue culpable de pasar demasiado tiempo en la banda izquierda y jugar hacia atrás, en lugar de driblar hacia la portería contraria", se lee en una columna de opinión publicada en la 'BBC' y firmada por Jordan Chamberlain, editor del portal de hinchas del Liverpool 'Empire of the Kopp'



"De hecho, él y Mo Salah estaban a kilómetros de distancia y no podían conectarse, pero el fin de semana, ambos cortaron hacia adentro y buscaron atacar el área entre el lateral y el central”, añade Chamberlain en su texto.

Luis Díaz, señalado en el Liverpool: 'Fue culpable...', 'Debe parecerse a Mané'.



El guajiro marcó un doblete y ayudó a romper un récord. Aun así, es víctima de duros sablazos. Esta es la situación ► https://t.co/iqgyYX9XF4 pic.twitter.com/kw2Z0v0pyu — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 31, 2022

Sin embargo, las críticas que habrían indignado a Merlano tienen que ver más con el estilo de vida de 'Lucho'.



“Como siempre algunos medios atropellando la dignidad de quiénes aparecen en sus páginas”, escribió inicialmente Merlano en una historia de su cuenta de Instagram con la publicación de un portal en la que se titulaba: "¿A dónde se fue al humildad de Díaz?", por un reloj que usa el jugador.

