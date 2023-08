El seleccionador de Brasil, Fernando Diniz, explicó este viernes que dejó a Lucas Paquetá fuera de la lista para los primeros partidos de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de 2026 para "preservarlo" tras la investigación que afronta por supuestas apuestas irregulares en Inglaterra.

Diniz reconoció que el mediapunta del West Ham estaba entre los convocados para jugar contra las selecciones de Bolivia y Perú, pero decidió sacarlo a última hora tras las informaciones aparecidas en la prensa inglesa de que está siendo investigado dentro de una trama de apuestas irregulares vinculadas a su entorno.

"Es una cuestión de preservación, de dejarlo resolver esas cuestiones, que exceden el fútbol, de dejarlo a gusto para que resuelva (el asunto). Tuvimos esos problemas (de apuestas ilegales) aquí en Brasil y se necesita tiempo para que las cosas se esclarezcan", afirmó Diniz en una rueda de prensa.

Fernando Diniz afirma que Lucas Paquetá estava na lista de convocados da Seleção Brasileira e ficou de fora por "preservação", após a informação de investigação por possível envolvimento de pessoas próximas ao jogador em apostas esportivas.



El técnico remarcó que Paquetá, que aparecía en la órbita del Manchester City, es un futbolista que "adora", aunque nunca haya tenido la oportunidad de trabajar con él.



Asimismo, reafirmó que el centrocampista brasileño tiene "las puertas abiertas" de la selección tan pronto "resuelva positivamente esas cuestiones que hubo de última hora".



Diniz subrayó que la determinación de no incluir a Paquetá en la convocatoria fuera enteramente suya. "La CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) no tiene interferencia en la decisión. Hablé con el presidente Ednaldo (Rodrigues) y acordamos no hacer ningún juicio", apuntó.



"Estamos preservando a Paquetá para que lo resuelva con la mayor tranquilidad posible. No voy a hablar más sobre este asunto", completó.

Fernando Diniz Foto: Mauro Pimentel. AFP



Brasil comenzará su camino hacia el Mundial de 2026, que se celebrará de forma conjunta en Estados Unidos, Canadá y México, el 8 de septiembre ante Bolivia, en la ciudad de Belém, y cuatro días más tarde se enfrentará a Perú, en Lima.

Neymar, en la lista de Brasil para la eliminatoria



La lista de convocados, la primera de Diniz al frente de la Canarinha, está liderada por Neymar, quien acaba de poner rumbo al fútbol de Arabia Saudí y que en estos primeros partidos de eliminatorias estará acompañado en ataque por los madridistas Rodrygo Goes y Vinícius Júnior, entre otros.



DEPORTES

Con Efe

