Un grupo de barras bravas del Corinthians invadió este martes un motel en la ciudad de Sao Paulo y agredió al centrocampista Luan Guilherme de Jesus Vieira, jugador del conjunto paulista que no ha tenido minutos desde hace varios meses por su bajo rendimiento.

Barras bravas agreden a jugador en motel

Facebook Twitter Linkedin

El hecho se presentó en un motel. Foto: iStock

El ataque fue confirmado por el propio Corinthians, uno de los clubes más populares de Brasil pero que actualmente vive un mal momento y está amenazado con caer a la zona de descenso en la Liga, en un comunicado en que repudió la "cobarde agresión" y puso a sus abogados a disposición del futbolista.



De acuerdo con la Policía, los agresores decidieron invadir el motel Caribe, ubicado en el barrio de Barra Funda, tras ser informados de que Luan había ingresado al establecimiento y estaba en una fiesta con cinco amigos y cuatro mujeres.



(Puede leer: Millonarios, sancionado por lo ocurrido en la final vs. Nacional: el castigo al campeón).



Según el boletín policial, agredido a golpes, el futbolista sufrió lesiones sin gravedad en la espalda y no necesitó ser hospitalizado. Luan publicó horas después en sus redes sociales la imagen de un pantalón corto con manchas de sangre sin hacer ningún comentario.



El centrocampista, fichado por el Corinthians en 2020, le solicitó recientemente una nueva oportunidad al actual técnico del conjunto paulista, el exseleccionador brasileño Vanderlei Luxemburgo, con el argumento de que está en condiciones físicas para volver a la cancha.



El entrenador admitió que no aprovecha al jugador, campeón olímpico con Brasil en 2016, debido a la fuerte presión de la afición para que se le expulse del Corinthians.



(Además: Egan Bernal responde por la sanción que le impusieron en el Tour de Francia 2023).

Indignación por la agresión contra Luan

Facebook Twitter Linkedin

Corinthians. Foto: Sport Club Corinthians Paulista.

El centrocampista, que tiene contrato con el club de Sao Paulo hasta diciembre de este año, no es alineado como titular desde febrero del año pasado.



En su primeros dos años de contrato llegó a jugar 80 partidos, en los que anotó once goles. En el comunicado que divulgó, el Corinthians dijo haber "recibido con tristeza e indignación la información de que el jugador Luan fue agredido por supuestos hinchas" y que le ofreció todo el soporte necesario.



En las últimas semanas, tras las prematuras eliminaciones del Corinthians de la Copa Libertadores y del Campeonato Paulista, así como por los malos resultados en el Campeonato Brasileño, en el que está en el lugar 16 de la clasificación, los aficionados del club han protagonizado varias protestas, algunas no tan pacíficas.



"Después de otro repugnante caso de violencia, Corinthians lamenta el actual momento de intolerancia que domina el fútbol brasileño. Nada justifica la agresión cobarde sufrida por el jugador", concluye la nota.

O Sport Club Corinthians Paulista recebeu com tristeza e indignação a informação de que o atleta Luan foi agredido por supostos torcedores na madrugada desta terça-feira (04), em São Paulo.



O clube acompanha a apuração dos fatos e está oferecendo todo o suporte necessário ao… pic.twitter.com/7PD1ixwwRw — Corinthians (@Corinthians) July 4, 2023

Más noticias

EFE