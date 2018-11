‘Lo he matado con el codo’: Dejan Lovren celebra golpe a Sergio Ramos

El defensa croata Dejan Lovren se desató tras la victoria de Croacia ante España. El defensa del Liverpool publicó un vídeo en las redes sociales en el que se fue en contra de Sergio Ramos, la selección de España e incluso su bandera. Al llegar al camerino, y todavía en caliente después del juego, se desahogó con todo.

Sergio Ramos es 'viejo rival' desde la final de la Liga de Campeones 2018 entre Liverpool y Real Madrid, fue el primero en recibir por parte de Lovren quien se acordó del codazo que le dio al español y puso una imagen en Instagram. "Estoy contento, lo maté con el codo, lo maté...".

Lovren hace unos días ya había hablado en contra del español: "Sergio Ramos tiene más fallos que yo y Varane es mejor que él pero juega en el Real Madrid. Cuando comete un error, gana por 5-1 ó 5-2 y a nadie le importa. Cuando fallo yo, es el 1-0 y el partido se acaba".

Lovren ataca a Sergio Ramos y a la selección: "Le di un buen codazo. ¡Ja, ja! 3-2. Ahora sal y habla colega. Son una panda de cobardes" https://t.co/PMsTsgljLc pic.twitter.com/i2baspAlrC — EL MUNDO (@elmundoes) November 16, 2018

El zaguero del Liverpool analizó, a su manera, el partido ante España. "Hemos demostrado que tenemos los cojones más grandes que ellos. Tienes que tener 'fair play' y felicitar a los oponentes cuando te han ganado. Ellos han demostrado no tenerlo y eso se ha vuelto contra ellos".



Lovren se refierió a que, supuestamente, muchos de los jugadores de España no felicitaron a los croatas una vez terminado el partido. "Nosotros cuando perdimos 6-0 les saludamos a ellos. Demostramos que somos un equipo con 'fair play'. Aquí sólo vino Morata a felicitarnos. El resto no y nunca he visto algo así".



