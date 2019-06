Duras críticas del técnico holandés a Messi y a Neymar

Louis van Gaal siempre va de frente. No tiene pelos en la lengua y ve bien el fútbol. Y con eso, pues no le quedó difícil hablar de muchos temas, entre ellos, sobre Lionel Messi y Neymar, a quienes criticó.

En entrevista con el diario El País de España, el técnico holandés señaló que los dos jugadores son buenos individualmente pero que, cuando se habla de equipo, fallan.

“¿Cuántas Champions han ganado con el que dicen que Messi es el mejor jugador del mundo? Mire a Neymar en el PSG. ¿Cuántas Champions ganó? Neymar y Messi me gustan como futbolistas individuales, no como jugadores de equipo. Yo creo que en los juegos colectivos no hay nada más importante que el jugador de equipo”, señaló el DT.



Y agregó: “No estoy ni en el vestuario ni en los entrenamientos del Barcelona. No puedo juzgar. Me gusta Messi como jugador individual. Es el mejor jugador individual del mundo porque sus estadísticas son asombrosas. ¡Me gusta! Pero, ¿por qué no gana la Champions desde hace cinco años? ¿Por qué? Como capitán, debe preguntarse por qué el equipo no gana en Europa. El Barça tiene una plantilla maravillosa. ¡No puedes decir que Rakitic sea malo, ni que Coutinho sea malo, o que Alba sea un mal jugador, o Ter Stegen un mal portero, o Arthur o Vidal…! Creo que Messi también es responsable de lo que está sucediendo en el Barcelona. No solo el entrenador. Los jugadores tienen una parte sustancial de responsabilidad de lo que sucede en el equipo”.



Van Gaal también habló del posible regreso de Neymar al Barcelona.



“Que recuerdo que Neymar en el Barça jugó al servicio de Messi. No estoy en contra de Neymar. Es fabuloso pero en el PSG no juega para el equipo. Y yo creo que todo jugador debe jugar para el equipo. Incluso Messi”, señaló.



Sobre la pregunta de su el Barcelona es una estructura adecuada, dijo: “Da la impresión. Pero no puedo juzgarlo. Tienen una plantilla de 30 jugadores y creo que Messi debe adaptarse al equipo y no al revés. Guardiola lo hizo jugar para beneficio del equipo, pero los últimos entrenadores se han adaptado demasiado a Messi en lugar de proteger el espíritu de equipo. Eso es lo más importante”.



DEPORTES