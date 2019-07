Lothar Matthäus analizó la salida de James del Bayern Múnich

Lothar Matthäu, exfutbolista alemán y símbolo del Bayern Múnich, dio declaraciones acerca de la salida del colombiano James Rodríguez del club. Lo llenó de elogios, pero analizó que no encajaba en este proyecto del equipo.

"Si vas a jugar con un número 10, creo que James es uno de los mejores del mundo. Pero cuando no hay un 10 en el sistema, no encaja. Él no es un extremo derecho o un extremo izquierdo, ni un 6. Él es un número 10 y es su posición", dijo Matthäus en declaraciones a La W Radio.

"En Colombia juega completamente diferente a como lo hizo en los últimos meses en el Bayern München", agregó el alemán.



Para Matthäus, James es un jugador de mucha capacidad y técnica. Destacó, además, su pegada de zurda.



"James es un excelente jugador, puede dar el último pase, llegar al área, tiene buena técnica y marca goles. Pienso que cobra de forma fantástica los tiros libres, los tiros de esquina. Es fantástico".



