Los tristes días de Ronaldinho en la cárcel, contados por dos amigos

El paraguayo Nelson 'Pipino' Cuevas visitó al brasileño Ronaldinho en la cárcel paraguaya donde está recluido desde hace 22 días . El brasileño, incluso, celebró hace una semana su cumpleaños número 40 entre rejas, debido al proceso que le siguen las autoridades guaraníes luego de haber ingresado al país con un documento adulterado . "Estuve hablando con Ronaldinho. Estuvimos hablando como 5 ó 6 horas. Es una situación muy complicada, muy difícil. Es una víctima de todo esto, pero a la vez cometió el delito", dijo el ex futbolista paraguayo de River en una entrevista con CNN Radio.

Al parecer, Ronaldinho y su hermano Assis confiaron en una mujer, Dalia López, presidenta de una fundación paraguaya que ahora está prófuga. López estaría involucrada en una red dedicada al lavado de dinero. "Su hermano conoció a esta personas, que son mala gente. Lo metieron en esta mala jugada, y él cayó redondito. Él pecó de inocente, pero a su vez cometió un delito. Es una acción penal haber usado un documento que es de contenido falso. Se le complicó todo", relató Cuevas.



Cuevas asumió que esa sonrisa, tan característica del brasileño que supo brillar en Barcelona, PSG, Gremio o Flamengo, ha desaparecido. "Ronaldinho está triste, no está nada feliz. A él lo caracteriza su sonrisa, buena onda y forma de ser, pero hoy su sonrisa está apagada. Esa prisión no es lujo, para nada", relató Cuevas.



Otro exfutbolista que se refirió al encierro de Ronaldinho fue Kaká. Ex compañero suyo en el seleccionado que conquistó la Copa del Mundo en 2002, el jugador formado en San Pablo que se retiró hace unos años en la MLS de Estados Unidos opinó: "Es muy triste. No tenemos la información para poder hablar de su situación. Para nosotros, para los jugadores que convivimos con Ronaldinho Gaúcho y tuvimos esa relación de amistad y logros, es muy triste verlo a él pasando por esa situación".



En declaraciones al programa Jogo Aberto, Kaká continuó: "Esperamos verlo como nos gusta verlo: sonriendo, jugando a la pelota y divirtiéndose". En los últimos días se supo que por motivos sanitarios, y en medio de la pandemia de coronavirus, las autoridades penitenciarias paraguayas prohibieron las visitas en las cárceles, por lo que Ronaldinho sólo tendrá la compañía de sus compañeros de pabellón.



