Los tres cracs que quieren ser The Best

Luka Modric

El extraordinario Mundial con Croacia lo pone como el máximo favorito.



Luka Modric se convirtió en ese líder silencioso de una selección croata que capitaneó hacia la historia en Rusia 2018, logró disipar la ausencia de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y se ha convertido en esa insignia que necesitaba el club español.



Tanto la selección croata como el Madrid transitan al ritmo que pone el ‘10’ de Croacia, combinando un enorme derroche físico y una exquisita técnica. Todo ello a sus 33 años. A pesar de que no pudo ganar la final del mundo contra Francia, fue elegido como el Balón de Oro del Mundial, fue elegido tres veces figura del partido en la Copa del Mundo, anotó dos goles y realizó dos asistencias.



Además se llevó el premio al mejor jugador de la Uefa. Con el Real Madrid fue pieza importante en la consecución de la tercera Liga de Campeones consecutiva, además del Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa y de España.

Mohamed Salah

La revelación de la temporada llega sin títulos a la elección del jugador del año.



El ‘Faraón’ es la revelación de la temporada. En su primera campaña en el Liverpool fue el eje que empujó al equipo a la final de la Champions y fue elegido, además, el mejor jugador de la Liga Premier al convertirse en el máximo goleador con 32 goles y 11 asistencias. A ellos sumó un gol en la FA Cup y diez más en la Champions, donde una lesión en el hombro lo privó de luchar por el título contra el Real Madrid.



Mermado, no pudo brillar con Egipto en el Mundial. Acabó el torneo en Rusia sin superar la fase de grupos con dos anotaciones, una ante Rusia de penalti y otra ante Arabia Saudí.



El egipcio ha sido el blanco de todas las críticas a la Fifa ya que consideran que un jugador que no ganó ningún título en la temporada no debería estar ocupando un lugar en el podio del mejor jugador del año. Aun así, Salah fue incluido entre los tres mejores jugadores de Europa, pero no parece tener la opción de ganar.

Cristiano Ronaldo

El ‘señor Champions’ busca seguir siendo el dueño del premio.





Es el actual dueño de las dos ediciones anteriores del premio The Best, y ahora busca completar el triplete. Con el Real Madrid fue campeón de la Liga de Campeones (volvió a ser el goleador, con 15 goles en 13 partidos), la Supercopa de Europa y de España y el Mundial de Clubes. Se convirtió en el primer jugador en levantar la Orejona cinco veces.



Además, este año batió un nuevo récord al ser el único jugador en anotar gol en los seis partidos de la fase de grupos de la Liga de Campeones, torneo en el que continúa siendo el máximo goleador histórico, con 120 tantos.



El Mundial supuso una decepción (tal vez su último), Cristiano fue de menos a más. Comenzó anotando un triplete a España y, posteriormente, le marcó un gol a Marruecos, pero su brillo se fue apagando, junto al del colectivo, hasta que Portugal fue eliminada en octavos de final por Uruguay.









