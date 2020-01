Los títulos que ganó James Rodríguez sin jugar la final

La Supercopa de España es el octavo título que consigue James Rodríguez con el Real Madrid y el número 23 en su carrera profesional. Pero de ellos, en 10 ocasiones no estuvo ni un minuto en la cancha durante la final.

James había aparecido en la semifinal contra el Valencia, cuando entró al campo en el minuto 77, pero esta vez, en la final contra Atlético de Madrid, no fue tenido en cuenta por el DT Zinedine Zidane, que les apostó a delanteros como Rodrygo y Mariano.

Cuando Federico Valverde fue expulsado, faltando cinco minutos, al Real Madrid aún le quedaba un cambio, pero Zidane decidió aguantar con lo que tenía en la cancha.





Estos son todos los torneos en los que James salió campeón sin jugar el partido definitivo:



Liga de Portugal 2010-2011: James estaba recién llegado de Banfield. El Porto, su equipo y líder del campeonato, enfrentaba en el clásico al Benfica, segundo a 13 puntos de diferencia. Faltaban cinco fechas. James no fue tenido en cuenta. En cambio, sí fueron titulares Radamel Falcao García y Fredy Guarín. Porto ganó 1-2 y aseguró matemáticamente el título.



Supercopa de Portugal 2011: Porto le ganó la final al Vitoria Guimaraes, el 7 de agosto de 2011. El juego terminó 2-1. James no fue convocado.



Liga de Campeones 2015-2016: Como este domingo en la Supercopa de España, Real Madrid venció al Atlético de Madrid en Milán, en lanzamientos desde el punto penalti, tras un 1-1 en 120 minutos. James se quedó en el banco de suplentes.



Mundial de clubes 2016: Real Madrid venció 4-2 al sorprendente Kashima Antlers en tiempo extra. Los japoneses venían de eliminar a Atlético Nacional en la semifinal. James estuvo en el banco ese día, pero no entró al campo.



Liga de Campeones 2016-2017: James vivió su segundo título en Europa desde la tribuna en Cardiff (Gales). Fue convocado para la final entre Real Madrid y Juventus, pero no fue ni al banco. Esa decisión de Zidane aceleró su salida del club.



Supercopa de Alemania 2017: James acababa de llegar al Bayern Múnich y su equipo enfrentaba al Borussia Dortmund. El colombiano no actuó por lesión.



Supercopa de Alemania 2018: Una molestia muscular sacó a James del duelo contra el Eintracht Frankfurt, que el Bayern Múnich terminó ganando con comodidad. 5-0.



Bundesliga 2019: Bayern Múnich aseguró el título con una victoria 5-1 frente al Eintracht Frankfurt. James no actuó ni un minuto.



Copa de Alemania 2019: el DT Niko Kovac no tuvo a James ni en el banco en la final que le ganó 3-0 al RB Leizpig.



Supercopa de España 2020: Aunque jugó en la semifinal contra Valencia, James se quedó en el banco en la final contra Atlético de Madrid.



