Problemas en Tottenham, Davinson Sánchez sigue sin técnico

Problemas en Londres para el equipo de Davinson Sánchez. La salida de José Mourinho del conjunto inglés desencadenó una serie de episodios que se han convertido en una novela para encontrar un técnico.



Lo invitamos a leer: (¿Cuándo y dónde juega Colombia? Así sigue la Copa América)

Primero fue Julian Nagelsmann, la revelación del fútbol alemán que terminó fichando por el Bayern de Múnich, luego fue Erick Ten Hag, el técnico del Ajax, que terminó renovando con el conjunto de Paises Bajos.



Tras las dos primeras negativas, llegaron los nombres de Brendan Rogers, quien continua en Leicester City, un posible regreso de Mauricio Pochettino, que no se dio; tres candidatos provenientes del fútbol italiano: Antonio Conte (campeón y ex Inter de Milán), Paulo Fonseca (ex Roma) y Genaro Gattuso (ex Napoli). Este último, rechazado en redes sociales por la afición londinense.



La lista la completan Julen Lopetegui, quien sigue en Sevilla, y Graham Potter, entrenador inglés del Brighton.



DEPORTES