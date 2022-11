El suicidio del joven futbolista argentino del equipo Aldosivi, Samuel Rebollo, reabre la polémica sobre la presión a la que se someten los jugadores con el objetivo de ascender.

Rebollo se quitó la vida cuando fue notificado que no seguiría en el equipo, al que llegó en busca de una oportunidad.



La Nación de Argentina, diario que hace parte del GDA, parte del hecho y cuestiona: ¿qué hay detrás de los suicidios en el fútbol?



“El suicidio es una problemática multicausal y nunca es consecuencia directa de un acontecimiento. Cada caso es único. Por eso, no se trata de buscar culpables o señalar causas y efectos. Sin embargo, las historias de ambos jóvenes exponen una problemática que, en general, solo gana visibilidad en los medios cuando la tragedia ya ocurrió: el suicidio y su relación con el deporte de alto rendimiento”, señala el escrito.



Y agrega: “¿Qué pasa cuando las expectativas de “salvarse” con la pelota se apagan de golpe? ¿Cómo puede impactar esa realidad en niños y adolescentes que dejan todo (familias, amigos, escuela, lugar de pertenencia) para perseguir el sueño “de ser alguien”? ¿Qué ocurre cuando las puertas se cierran, cuando el anhelo por el que tanto se sacrificaron ellos y sus familias se hace polvo? ¿Están preparados los clubes y la sociedad en general para contenerlos?”.

Hablan los expertos



No es el primer caso. El fútbol en el mundo está plagado de esta clase de hechos que no solo enlutan al deporte, al fútbol, sino que cuestiona una problemática que no se ha sabido tratar.



Luz Morales es psicóloga clínica y deportiva. Juega hockey y en sus labores diarias trabaja con jugadores y entrenadores de clubes.



“Otra vez esta noticia, otra vez, pero sigue sorprendiendo. El futbol, un adolescente y este final. Samuel Rebollo tenía 20 años y jugaba en la 4ta división del club @aldosivi_oficial. En estos días se lo había ‘dejado libre’, frase que se vuelve natural en muchos ambientes pero pocos entienden el peso que conlleva. La carnicería de algunos deportes y sus efectos”, escribió la profesional en sus redes sociales.



Lorenzo da en el clavo y señala varios puntos a los que hay que ponerles atención para que no se sigan presentando más casos.



“En el ‘quedar libre’ caen ilusiones, deseos, fantasías, promesas de éxito, tanto de los futbolistas como de sus familias y managers. Y no muchos tienen los recursos simbólicos necesarios para trascender esto. Debemos entender y empatizar con la realidad psíquica del deportista que cambia radicalmente con esta ‘libertad’: YA deben decidir qué hacer, a dónde ir, qué carrera seguir, qué otro futuro posible ‘y exitoso’, deben encontrar. Mucho para un adolescente”, precisó.



“A ese ‘quedar libre’ lo pienso como una ‘caída libre’. La persona que se suicida perdió su marco de referencia, que en la vida suelen ser la familia, la pareja, la profesión, el trabajo. Cuando algo de eso desaparece súbitamente, hay que tener mucho cuidado, más con pibes que desde los 7 u 8 años dejan todo para jugar en un club y sus familias hacen sacrificios muy grandes porque tienen esa fantasía de que ‘va a llegar’”, enfatizó.



Para Manuel Vilapriño, presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), “todo lo que implica el alto rendimiento y la alta exigencia son un estresor más. Si ese estresor es crónico y no es resuelto, va a desencadenar en algo. De alguna forma, eso se va a manifestar en el cuerpo, ya sea con ansiedad, angustia o estados depresivos. El punto es que si a la alta exigencia se le suman además otros factores sociales y culturales, como la ausencia de redes de contención y la necesidad de pertenecer, ganar y ser exitoso (en función de los patrones de nuestra cultura, donde el éxito y el ganar no tiene término medio), todo eso va a generar un impacto”, expresó.



El informe concluye que “fortalecer la autoestima es para el psiquiatra un aspecto clave. Esto implica cómo la persona se evalúa y valora y, en función de eso, cómo puede llevar adelante el enfrentamiento de las diferentes circunstancias de la vida”.



