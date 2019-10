La rigurosa dieta y las rutinas de Cristiano para mantener su físico

Cristiano Ronaldo reveló su lado más humano y contó detalles inéditos de cómo son sus cuidados para mantener su cuerpo atlético y en forma.



En una entrevista con el youtuber ChrisMD, el portugués contó sus secretos. Dijo que el “90 por ciento de mi éxito es mantener la condición física”. Básicamente, se trata de una rigurosa dieta y un descanso balanceado con su exigencia física.

"Yo sabía que tenía mucho talento, pero decidí que iba a trabajar más duro que todos. Empecé a escabullirme del dormitorio por la noche para hacer ejercicio. Me hice más grande y más rápido", contó Ronaldo en una nota difundida en portales de toda Europa.



"No hago gimnasio todos los días porque estaría cansado en los partidos. La vida es encontrar los balances. Lo importante es entrenar de manera inteligente. No es la cantidad, sino la calidad", contó.



El diario 'The Sun' dice que Ronaldo tiene en su casa una cámara de crioterapia, la cual lo ayuda a regenerar más rápidos sus músculos.



En la alimentación del futbolista está prohibido cualquier tipo de bebida alcohólica e incluso los refrescos. Solo toma jugos naturales de frutas o agua (dos litros por días).

​

Los medios que hicieron eco de esta entrevista informan que Ronaldo come seis comidas pequeñas al día, con 3 o 4 horas de diferencia para mantener activo el metabolismo y tener la energía adecuada para entrenar. Además, que busca variedades en fibras, cereales, vitaminas y sales minerales. El pescado es clave en su alimentación.



Pero hay más revelaciones, el portugués para mantener su estado atlético hace pilates, natación y una rutina en el gimnasio. Además de un programa específico de cinco siestas de aproximadamente 90 minutos. El portugués duerme ocho horas cada noche.



