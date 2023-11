¿Lionel Messi y Antonela se podrían separar? Crecen los rumores de un supuesto divorcio

El futbolista argentino del Inter Miami, Lionel Messi, y la modelo Antonela Roccuzzo llevan casados seis años y ha pasado más de una década desde el inicio de su noviazgo, que ha dado como fruto a tres pequeños: Thiago, Mateo y Ciro.



Debido a los grandes logros del argentino en el fútbol y el gran cariño que le ha demostrado incontables veces a la modelo, se han vuelto una de las parejas más queridas en el país de la bandera azul celeste. No obstante, a causa de los últimos comportamientos de los casados, algunos usuarios y medios internacionales afirman que podrían separarse.



Quienes están pendientes de la relación de la pareja, manifiestan que han pasado por situaciones que dejan ver, supuestamente, que los esposos ya no tienen la misma conexión que antes.



Así lo informaron ciertos internautas y medios internacionales, quienes aseguraron que la relación está en problemas, ya que el pasado 30 de octubre, durante la entrega del Balón de Oro, Messi pudo haber esquivado un beso de Roccuzzo. Y no solo eso, pues la modelo prefirió no acompañar a su esposo en el escenario mientras recibía el premio.



Otro de los motivos por el que algunos de los seguidores del futbolista y la modelo afirman que la relación podría acabar, es debido a sus redes sociales, ya que Messi cambió su foto de perfil por una en la que no está acompañado de su familia.



Además, Roccuzzo subió una foto a su cuenta de Instagram personal junto a Messi hace varias semanas, pero el jugador del Inter Miami no comentó la publicación.

La última foto que subió Antonela con Messi

Ya pasaron más de dos semanas desde que la modelo argentina subió una foto con Messi, lo que ha despertado más incertidumbre en sus seguidores. Hasta este momento, ninguno de los dos ha afirmado o desmentido los rumores de un posible divorcio.

Aun así, la modelo sigue con una foto de perfil en la que aparece ella junto a su pareja, Lionel Messi, y sus tres hijos. Tampoco ha eliminado alguna publicación en la que esté con su esposo.

El partido entre Argentina y Brasil

Historia de Instagram de Antonela Roccuzzo. Foto: Captura de pantalla de Instagram

Por otra parte, el pasado martes 21 de noviembre, la selección de Argentina se enfrentó a la de Brasil en un partido de fútbol en el marco de las eliminatorias de la Copa del Mundo.



Fue así como estuvo presente el jugador Lionel Messi representando al 10 de su país. Al final, el país de la bandera azul celeste fue el vencedor.



Por lo tanto, para apoyar a su esposo y en búsqueda de dar fin a los rumores que circulan sobre su relación, Roccuzzo compartió una imagen de Messi jugando para la selección de Argentina.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

